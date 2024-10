Construction de 24 logements sociaux et abordables pour des aînés à La Minerve

LA MINERVE, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de La Minerve soulignent aujourd'hui le lancement du chantier d'un projet d'habitation de 24 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie. Cette initiative de l'organisme Résidence La Minerve représente des investissements totalisant plus de 15,7 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de La Minerve, M. Johnny Salera, et de la présidente de l'organisme Résidence La Minerve, Mme Suzanne Sauriol.

Le gouvernement du Québec contribue à ce projet avec des subventions totalisant plus de 6,2 M$, provenant principalement de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y alloue près de 6 M$ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Municipalité de La Minerve accorde pour sa part un crédit de taxe de 25 ans à l'organisme pour favoriser l'exploitation de cette résidence.

Citations :

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles à faible revenu. Cette aide financière permettra à des personnes âgées en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un milieu de vie adapté à leurs besoins. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent bénéficier d'un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet, qui permettra à nos aînés de profiter d'un nouveau milieu de vie et de demeurer à La Minerve, près des personnes qui leur sont chères. Le résultat des efforts conjugués de nombreux partenaires fera en sorte que ces personnes pourront bénéficier d'un environnement sain, abordable, sécuritaire et supervisé. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Bravo à toutes les personnes qui se sont impliquées et qui ont cru au projet depuis le début. Bientôt, nos aînés auront un bel endroit qui leur permettra de continuer à vivre ici, à La Minerve. Plusieurs en rêvaient, c'est maintenant une réalité! »

Johnny Salera, maire de La Minerve

« C'est un grand jour pour l'organisme Résidence La Minerve, qui est très heureux de voir la réalisation de ce projet débuter. Merci à tous les membres du conseil d'administration de l'OBNL, qui ont cru au projet depuis le tout début et qui y ont mis tous les efforts nécessaires afin qu'il se concrétise. Enfin, nos aînés auront la possibilité de rester dans le milieu de vie qu'ils aiment et apprécient tant! Merci à tous les partenaires qui ont travaillé de concert avec nous dans ce projet, il s'agit là d'un beau travail d'équipe et nous en sommes très fiers. »

Suzanne Sauriol, présidente de l'organisme Résidence La Minerve

Faits saillants :

Quelque 19 des 24 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant plus de 325 000 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de La Minerve .

. Ce projet a également reçu l'appui financier de la Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de réadaptation des Hautes-Vallées et de la Caisse Desjardins de la Rouge.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

