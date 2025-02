Construction de 20 logements sociaux et abordables pour des familles et des aînés autonomes à Petite-Rivière-Saint-François

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et l'organisme Accès Petite-Rivière ont souligné aujourd'hui le début du chantier de construction des Habitations Petite-Rivière, un ensemble de 6 bâtiments qui abriteront au total 20 logements sociaux et abordables destinés à des familles et des aînés autonomes à Petite-Rivière-Saint-François. Ce projet représente un investissement de 8,8 M$.

Cette annonce a été faite par la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en présence de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice, Mme Kariane Bourassa, du maire de Petite-Rivière-Saint-François, M. Jean-Guy Bouchard, et de la présidente de l'organisme Accès Petite-Rivière, Mme Chantale Savard.

Le gouvernement du Québec contribue à ce chantier pour près de 5,2 M$ par l'entremise, entre autres, de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y participe à hauteur de près de 1,3 M$ en vertu de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François accorde à l'organisme 650 000$ en plus de faire don du terrain d'une valeur de 290 000$ et d'un crédit de taxes de 10 ans d'une valeur de près de 430 000 $.

Citations :

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour qu'un plus grand nombre de Québécois puisse vivre dans un milieu de vie de qualité. L'implication de notre gouvernement permettra à des familles et des aînés de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les personnes en quête d'un logement abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'est engagé à créer davantage de logements abordables, en travaillant conjointement avec les gouvernements provinciaux et municipaux, ainsi qu'avec des partenaires sans but lucratif qui font un excellent travail dans leur communauté. Grâce à cette annonce, 20 ménages de plus à Petite-Rivière-Saint-François, y compris des personnes âgées et des familles, auront bientôt la dignité d'avoir un chez-soi abordable. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je salue ce projet d'habitation destiné à des familles et des aînés autonomes dans notre magnifique région de Charlevoix. Cette réalisation permettra d'accroitre l'offre de logements abordables dans notre communauté. Je tiens à féliciter l'organisme Accès Petite-Rivière, la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et les partenaires pour ce projet porteur, lancé en 2021, qui se concrétise aujourd'hui. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

« Investir dans le logement, c'est investir dans le bien-être des gens chez-nous. L'ajout de 20 nouveaux logements est une excellente nouvelle pour Petite-Rivière-Saint-François dans la région de Charlevoix. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires travaillent ensemble pour construire plus de logements, plus rapidement pour les Québécois et les Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Nous sommes très fiers de voir ce projet se concrétiser après plusieurs années de travail. La construction de ces 20 logements abordables représente une solution importante au manque de logements dans notre communauté. Ce succès est le fruit d'une collaboration exemplaire entre la Municipalité, Accès Petite-Rivière et la SHQ. Un grand merci au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada ainsi qu'à la MRC de Charlevoix pour leur soutien financier qui nous permettra d'offrir à nos citoyens une option d'hébergement accessible ainsi que d'attirer de nouvelles familles dans notre beau village. »

Jean-Guy Bouchard, maire de Petite-Rivière-Saint-François

« Nous avons travaillé en concertation avec nos partenaires pour relever le défi de l'accès au logement abordable dans notre municipalité. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de voir nos efforts couronnés de succès avec la réalisation de notre projet de 20 logements. Il représente bien plus qu'une simple construction : l'accès au logement abordable incarne notre engagement collectif envers le droit au logement pour tous. Nous voulons que chaque citoyen, quelle que soit sa situation financière, puisse y trouver sa place. »

Chantale Savard, présidente de l'organisme Accès Petite-Rivière

Faits saillants :

Jusqu'à 16 des 20 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François.

Une somme de 200 000 $ a aussi été accordée à Accès Petite-Rivière par la MRC de Charlevoix via le Fonds éolien d'innovation et de développement régional.

