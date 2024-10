Construction de 168 appartements étudiants abordables au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, L'UTILE et ses partenaires financiers sont fiers d'annoncer la construction du Méridien, un immeuble de 168 appartements étudiants abordables au centre-ville de Montréal. Le projet, situé au coin de la rue Ontario et du boulevard Saint-Laurent, est la troisième réalisation de l'UTILE à Montréal. L'emménagement de la toute première cohorte de locataires est prévu pour la rentrée scolaire 2026.

L'annonce a été réalisée sur le site du projet Le Méridien, à Montréal, par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, M. Laurent Levesque, cofondateur et président-directeur général de l'UTILE, et Marianne Duguay, vice-présidente principale logement social, communautaire et abordable, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

La réalisation du Méridien est rendue possible grâce à un investissement de 46,8 M$ du Fonds pour le logement abordable (FLA) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et d'une contribution de 6,3 M$ de la Ville de Montréal pour un investissement total de 53,1 M$. Un don de 1,5 M$ par l'Association étudiante de l'Université McGill (AÉUM) au Fonds communautaire de logement étudiant (Fonds CLÉ) a également contribué au développement du projet. Le projet a également reçu un prêt de 9 M$ du Fonds immobilier de solidarité FTQ qui a permis de financer l'achat du terrain.

Le projet accueillera environ 280 locataires et prévoit des espaces de socialisation et d'études, une terrasse sur le toit et un stationnement à vélos. Les locataires du Méridien auront la chance de bénéficier de la vie culturelle et économique vibrante du centre-ville et de la proximité des transports en commun.

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est l'un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme celui annoncé aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 168 nouveaux logements étudiants abordables au centre-ville de Montréal. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne à Montréal ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie

« Ces logements étudiants s'ajoutent à l'ensemble des initiatives qui se développent actuellement au cœur du quartier latin, et contribueront directement à son dynamisme. Grâce à ce projet, nous logerons plus d'étudiants dans des conditions sécuritaires, à proximité de commerces, de services et d'institutions universitaires, renforçant le statut de Montréal parmi les meilleures villes universitaires en Amérique du Nord. La réussite de ce projet démontre que quand les partenaires gouvernementaux, les promoteurs immobiliers à but non-lucratif et les universités se mobilisent, nous sommes capables de faire lever des projets de terre. Avec la série de mesures Loger+ que nous avons mis en place pour réduire les délais des permis, Montréal s'est donnée des moyens supplémentaires pour multiplier ce type de projets partout, et plus vite. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Notre rôle d'investisseur responsable se traduit en choisissant des projets qui permettent à toutes les communautés d'avoir accès à un logement décent, accessible et abordable. L'UTILE a créé un modèle unique auquel nous avons cru dès le début et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec l'équipe. Le Méridien contribuera à répondre à la pénurie en offrant des appartements de qualité tout en permettant de libérer des logements pour d'autres types de ménages. »

Marianne Duguay, vice-présidente principale logement social, communautaire et abordable, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Le Méridien marque le début d'un marathon de mises en chantier pour l'UTILE à Montréal. D'ici 2027, on débutera la construction de plus de 1000 appartements dans 6 projets différents dédiés à la population étudiante montréalaise. En construisant un important volume d'appartements étudiants à but non lucratif, nous contribuerons à maintenir le statut de Montréal comme ville étudiante abordable par excellence. »

Laurent Levesque, cofondateur et président-directeur général de l'UTILE

Bâtiment de 168 appartements sur 13 étages qui pourra accueillir 280 personnes étudiantes ;

Inclusions dans le loyer : électricité, eau chaude, chauffage, air climatisé, internet haute vitesse, échangeur d'air, cuisinière et réfrigérateur ;

Espaces communautaires intérieurs et extérieurs comprenant des salles d'études et de socialisation ; Stationnement intérieur pour vélos

Situé au coin de la rue Ontario et du boulevard Saint-Laurent , à 15 minutes à pied du campus de l'Université McGill ;

et du boulevard , à 15 minutes à pied du campus de l'Université McGill ; Au cœur du Quartier Latin, à proximité des services essentiels, d'espaces verts, des axes de transports communs et actifs.

La dernière enquête de l'UTILE sur le logement étudiant à Montréal révélait que la ville compte quelque 171 000 étudiants locataires. Parmi les universitaires, deux tiers vivent à l'extérieur de la région avant de venir étudier dans la métropole. Ainsi, chaque année, environ 30 000 étudiants et étudiantes universitaires en provenance des différentes régions du Québec choisissent de poursuivre leurs études à Montréal.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

En juin 2024, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 9,40 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 37 000 logements et la réparation de plus de 165 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

À propos de l'UTILE :

Partenaire privilégié de plusieurs municipalités, du milieu de l'enseignement supérieur, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et du gouvernement du Québec, l'UTILE est un propriétaire à but non lucratif qui développe et gère un parc d'appartements étudiants dont le modèle a fait ses preuves. L'UTILE souhaite construire d'ici 2027 quelque 1500 nouveaux logements, qui viendront s'ajouter aux 600 appartements déjà habités. L'équipe de l'UTILE regroupe plus de 40 professionnel•les en développement et en gestion d'immeubles. Ensemble, ses organisations membres portent les intérêts de plus de 300 000 jeunes à travers le Québec.

