NOTRE-DAME-DE-LOURDES, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la municipalité de Notre-Dame-De-Lourdes ont souligné aujourd'hui la mise en chantier de la seconde phase du projet À l'ombre du clocher, qui consiste à construire 16 logements sociaux et abordables pour personnes âgées en perte d'autonomie à Notre-Dame-de-Lourdes. Cette initiative de l'organisme la Maison À l'ombre du clocher représente des investissements totalisant plus de 6,7 M$.

L'annonce a eu lieu en présence du député de la circonscription de Joliette, M. François St-Louis, du maire de Notre-Dame-de-Lourdes, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de M. Pierre Guilbault, maire de Notre-Dame-de-Lourdes, et de la présidente du Conseil d'administration de la résidence pour personne âgées À l'ombre du clocher, Mme Carole Paradis.

Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,5 M$ pour la réalisation de ce chantier, dont 1,3 M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada ajoute 1,3 M$ par le biais de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes octroie pour sa part une contribution financière de plus de 2,5 M$, dont plus de 2,1 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles, dont les personnes plus âgées. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Par l'entremise de l'Initiative de construction rapide de logements, le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable, ici à Notre-Dame-de-Lourdes et partout au Québec, afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les personnes âgées en perte d'autonomie à avoir accès à des logements adaptés à leurs besoins au sein de leur propre communauté. En investissant dans des projets de logements comme celui-ci, nous veillons à ce que nos aînés puissent vivre dans la dignité, entouré de soutien et de sécurité. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravie de constater la mise en chantier de ces 16 logements sociaux et abordables qui procureront à des aînés un milieu de vie rassurant. Permettre à ces personnes qui ont beaucoup fait dans leur vie pour les générations qui les ont suivies de vivre des années précieuses en toute quiétude est une belle initiative. Je salue l'organisme À l'ombre du clocher pour son initiative et je souligne la collaboration mise en place, et à laquelle contribue notre gouvernement, pour réaliser ce projet. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est aussi permettre à encore plus de gens, comme les aînés de Notre-Dame-De-Lourdes, d'avoir un chez-soi adapté à leurs besoins, où ils peuvent se reposer, se ressourcer et recevoir leurs proches. On continue de livrer pour le Québec en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Je tiens à saluer l'importante contribution de l'organisme « À l'ombre du clocher »; organisme porteur de ce projet qui viendra créer 16 nouveaux logements abordables dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Je suis vraiment fier que notre gouvernement participe à de tels projets, cela démontre bien notre engagement à ne laisser personne pour compte. Évidemment, cette réalisation serait impossible sans la contribution de la municipalité et de l'ensemble des partenaires. Je les remercie vivement pour leur implication. »

François St-Louis, député de Joliette

« Je tiens à remercier tous les gens qui ont rêvé de ce projet, qui l'ont imaginé, et qui l'ont poussé à travers les années. Je les remercie pour leur implication, leur ténacité et leur persévérance. C'est le rêve de plusieurs citoyens de Notre-Dame-de-Lourdes qui se réalise. »

Pierre Guilbault, maire de Notre-Dame-de-Lourdes

« Nous sommes extrêmement fiers au CA de voir naître cette résidence pour personne âgée dans notre communauté. Il s'agit du fruit d'un travail acharné de plusieurs citoyens engagés sur plus d'une quinzaine d'années afin de permettre à nos aînés de vivre, vieillir et s'épanouir dans leur municipalité. »

Carole Paradis, présidente du C.A. de la résidence pour personnes âgées À l'ombre du clocher

Fait saillant :

Jusqu'à 12 des 16 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger.

