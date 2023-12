Une fois achevé, le nouvel ensemble remplacera les 21 anciens logements par un immeuble de 13 étages comptant 135 logements. Les résidents auront également accès à un éventail de commodités, notamment des espaces de rencontre intérieurs et extérieurs, une terrasse sur le toit, des espaces de travail partagés, des espaces modulables pour les classes éducatives et le yoga, ainsi qu'à des évènements organisés dans la collectivité.

Tous les locataires précédents ont reçu un soutien de Soroptimist et de BC Housing pour leur réinstallation dans d'autres logements abordables de la région. Également, ces locataires auront la possibilité d'emménager dans les nouveaux logements au moment de l'ouverture.

La construction devrait être achevée en 2026.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

9,94 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement;

environ 64,6 millions de dollars du gouvernement provincial par l'entremise de BC Housing, dont environ 14,1 millions de dollars dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC et environ 50,5 millions de dollars de financement;

6 millions de dollars de la Ville de Vancouver dans le cadre de son programme d'investissement dans le logement communautaire;

dans le cadre de son programme d'investissement dans le logement communautaire; le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, offert par le gouvernement du Canada , a fourni une subvention de 175 000 $ pour l'étude de l'aménagement de logements abordables et écoénergétiques.

Citations :

« Aujourd'hui, nous pouvons voir les effets positifs de la Stratégie nationale sur le logement, avec 135 nouveaux logements conçus par, pour et avec les femmes à Vancouver. Ces logements sont plus que des briques et du mortier. Ils sont un symbole d'espoir et d'autonomie pour les femmes qui ont besoin d'un chez-soi sûr et abordable. Cet ensemble résidentiel créera une communauté où les femmes pourront s'épanouir et s'entraider. Par le fait même, il leur permettra d'entamer un nouveau chapitre dans leur vie. Nous pouvons tous en être fiers. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à un logement sûr a une incidence profonde sur le bien-être d'une personne, sa capacité à profiter des occasions et son lien avec la collectivité. Je suis fier que tous les ordres de gouvernement se soient mobilisés pour offrir de nouveaux logements abordables aux femmes ici, à Vancouver. Ensemble, nous bâtissons une collectivité forte et dynamique où tout le monde a un chez-soi. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver-Granville

« Nous savons que la crise du logement fait qu'il est extrêmement difficile pour les femmes et les mères célibataires de trouver un endroit abordable où se sentir chez elles. Ces 135 logements locatifs, dont nous avons grand besoin, feront une énorme différence dans la vie des femmes et des familles qui y emménageront, en leur donnant un nouveau départ et une base solide pour la réussite. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires pour construire des logements de ce type afin que tous les habitants de la province, en particulier les femmes qui ont besoin de stabilité financière, puissent avoir accès à des logements à leur portée. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Des projets d'ensembles de logements abordables comme celui-ci pour les femmes et les enfants sont attendus depuis longtemps à Vancouver et sont une bonne nouvelle. Tout le monde mérite d'avoir accès à un logement stable et abordable, et cet ensemble est la dernière étape de notre travail visant à fournir des logements aux personnes et aux familles à revenu fixe. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour offrir des milliers de logements ici et dans toute la province. » - George Heyman, député provincial de Vancouver-Fairview

« Un logement sûr offre aux personnes et aux familles une assise stable, tout en favorisant des collectivités fortes au sein desquelles on crée des liens. Il s'agit d'un ensemble résidentiel très important. Lorsque nous réalisons des investissements pour les femmes et les filles, nous investissons dans notre propre avenir. En favorisant la création d'un environnement où les femmes et les filles peuvent s'épanouir, nous jetons les bases d'une ville plus équitable et résiliente. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Soroptimist International de Vancouver met l'accent sur l'amélioration de la vie des femmes et des filles en leur donnant accès à l'éducation et à la formation pour favoriser l'autonomie économique. L'ensemble novateur que nous construisons aidera les femmes sur le plan économique en leur donnant un bail en leur nom. Il soutiendra la stabilité et les familles dans l'atteinte de l'autonomie financière. Le lien entre logement et bien-être est connu, et les Soroptimists de Vancouver continuent d'aider les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes en leur offrant plus de logements abordables. » - Carla Busnardo, membre du conseil d'administration de Soroptimist International de Vancouver

« Nous nous réjouissons de diriger l'aménagement de cet ensemble remarquable qui vise à combler les lacunes flagrantes dans les besoins des femmes en matière de logement en offrant des logements abordables conçus, aménagés et offerts par des femmes pour des femmes. Dans un secteur fortement dominé par les hommes, ce projet démontre le leadership de femmes professionnelles extraordinaires qui sont hautement compétentes dans toutes les disciplines du secteur de l'aménagement. » - Carla Guerrera, première dirigeante et fondatrice, Purpose Driven Development

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for people du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 (en anglais seulement).

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 (en anglais seulement). Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/housing/ (en anglais seulement).

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert près de 77 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 8 000 à Vancouver .

