Construction de 12 logements sociaux et abordables pour des aînés à Forestville

FORESTVILLE, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Forestville ont souligné aujourd'hui la mise en chantier de la troisième phase de la Villa Forestville, un projet de 12 logements sociaux et abordables qui seront destinés à des aînés à Forestville.

L'annonce, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a eu lieu en présence de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, et de la mairesse de Forestville et présidente de l'organisme Villa Forestville, Mme Micheline Anctil.

Ce projet de l'organisme Villa Forestville, rendu possible grâce à la collaboration des gouvernements du Canada et du Québec, de la Ville de Forestville et d'autres partenaires du milieu, représente des investissements totalisant plus de 5,3 M$.

Ainsi, le gouvernement du Canada accorde 2,5 M$ à ce projet par l'entremise de la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Quant au gouvernement du Québec, sa contribution totalise plus de 1,9 M$, dont 1,3 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Forestville octroie un crédit de taxes à l'organisme pour une durée de 25 ans.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est essentielle. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Cette première pelletée de terre mènera à la construction de 12 nouveaux logements abordables pour aînés. C'est un projet important, destiné à nos bâtisseurs, pour lequel nous n'avons ménagé aucun effort pour mener à sa concrétisation. Des annonces comme celles-ci contribuent à dynamiser nos cœurs de village et à garder nos communautés bien en vie. Je tiens à remercier celles et ceux au cœur de ce projet qui fera une réelle différence! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Il est important de souligner le travail réalisé par l'organisme Villa Forestville, qui en est rendu déjà à la troisième phase de ce projet. Le travail en cours permettra de bien loger nos aînés qui ont fait grandir nos communautés. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Forestville et pour l'ensemble de la circonscription de René-Lévesque. »

Yves Montigny, vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, membre du Bureau de l'Assemblée nationale et député de René-Lévesque

« En ces instants mémorables, je suis doublement heureuse de vivre enfin la concrétisation de la troisième phase de développement de la Villa Forestville. Aujourd'hui, nous vivons l'achèvement d'un très long parcours à obstacles et ce franchissement démontre toute la force du partenariat institué entre la Ville de Forestville et l'OBNL Villa Forestville. À cette heure, les besoins criants pour loger adéquatement nos aînés ont été reconnus et, ainsi, notre projet a pu compter sur les contributions essentielles des différents ordres de gouvernement et de nos partenaires locaux et régionaux. Avec ce développement, nous ajoutons 12 unités d'habitation qui permettront à nos aînés de vivre chez eux, dans leur communauté et en sécurité. Aujourd'hui, nos aînés et notre communauté sont gagnants et je vous en remercie en leur nom. »

Micheline Anctil, mairesse de Forestville et présidente de la Villa Forestville

Faits saillants :

Jusqu'à 9 des 12 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant près de 155 000 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Forestville .

. Les deux phases précédentes de la Villa Forestville avaient permis la création de 15 logements destinés à des aînés en légère perte d'autonomie.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

