Construction de 12 logements pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ont souligné aujourd'hui l'avancement du chantier d'un projet d'habitation de 12 logements sociaux et abordables destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Cette initiative de l'organisme Hébergement adapté et supervisé des Chenaux représente des investissements totalisant plus de 5,9 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, de la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, M. Christian Gendron, de la présidente de l'organisme Hébergement adapté et supervisé des Chenaux, Mme Manon Germain, et de sa coordonnatrice, Mme Cindy Champagne.

Le gouvernement du Canada alloue près de 3,2 M$ à ce projet par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec ajoute une contribution totale de près de 2,5 M$, dont plus de 1,3 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan accorde un crédit de taxe de 25 ans pour favoriser la réalisation de ce projet d'habitation.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous pouvons maintenant compter sur plusieurs leviers financiers pour accélérer la construction de logements au Québec. De concert avec nos partenaires, nous souhaitons utiliser rapidement les sommes disponibles pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. Ce projet est un exemple supplémentaire de l'importance de nos investissements dans la création de logements sociaux et abordables dans toutes les régions du Québec et au bénéfice de toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite de vivre dans un endroit sécuritaire. Notre gouvernement est fier de participer à la création de l'Hébergement adapté et supervisé des Chenaux où 12 logements seront destinés aux habitants de Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui en ont le plus besoin. Ensemble, bâtissons une communauté qui ne laisse personne de côté, une communauté que nous pouvons être fiers d'appeler chez nous et qui donne une chance équitable à tous. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet inspirant, qui permettra à la clientèle desservie de profiter d'un nouveau milieu de vie à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Le résultat des efforts conjoints de nombreux partenaires fera en sorte que ces personnes pourront bénéficier d'un environnement sain, abordable, sécuritaire et supervisé. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Je partage la fierté des équipes à voir enfin se réaliser ce magnifique projet qui offrira stabilité et soutien à des adultes ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Tout a été pensé afin de répondre aux besoins et aux attentes de ceux qui vivront ici. Merci à tous les partenaires qui ont joint leurs efforts et qui contribuent à célébrer la différence et la richesse des personnes vivant avec une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme. Soutenir leur autonomie et le développement de leur plein potentiel tout en respectant leurs habitudes et leur style de vie, c'est un objectif que l'on porte tous. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce nouvel édifice va combler les besoins d'hébergement d'une clientèle bien définie, qui pourra trouver une sécurité et une stabilité nécessaires à ses conditions afin de s'y épanouir. De plus, nous conservons l'architecture de ce bâtiment, qui est situé dans le centre du village. Nous en sommes très heureux. »

Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

« C'est un grand jour pour 12 familles de la MRC des Chenaux. L'hébergement va permettre à ces familles d'être assurées que leurs proches seront en sécurité et bien accompagnés. Les locataires pourront s'y épanouir, favoriser leur autodétermination et avoir leur chez-soi bien à eux. »

Cindy Champagne, coordonnatrice de l'organisme Hébergement adapté et supervisé des Chenaux

Faits saillants :

Tous les locataires du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant 550 720 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Sainte-Geneviève-de- Batiscan .

. Ce projet a également reçu 300 000 $ du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Les locataires pourront profiter de services grâce au versement d'une contribution annuelle de 180 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

