WHITEHORSE, YT, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon, ainsi que la Ville de Whitehorse et la Da Daghay Development Corporation ont annoncé un financement de plus de 37 millions de dollars pour soutenir la construction de 105 logements abordables à Whitehorse.

L'annonce a été faite par l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; ainsi que par Brendan Hanley, député fédéral du Yukon; Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon; Kirk Cameron, maire de Whitehorse; et Tiffany Eckert-Maret, cheffe de l'exploitation, Da Daghay Development Corporation.

Winter Crossing, situé au 28 Olive May Way, à Whitehorse, est le plus grand ensemble de logements abordables de l'histoire du Yukon. Il permettra d'offrir 105 nouveaux logements dans sept immeubles à la population du Yukon et aux personnes sur la liste d'attente pour un loyer proportionné au revenu de la Société d'habitation du Yukon. Il y a aura des logements accessibles et des logements d'une et de deux chambres dans chacun des sept immeubles. L'immeuble sera exploité par la Da Daghay Development Corporation. La construction devrait être achevée en 2027.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

33,1 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable, y compris une contribution de 7,8 millions de dollars et un prêt de 25,2 millions de dollars;

500 000 $ du gouvernement du Yukon par l'entremise du Programme municipal de construction de logements locatifs de la Société d'habitation du Yukon ;

par l'entremise du Programme municipal de construction de logements locatifs de la Société d'habitation du ; 2,3 millions de dollars de la Ville de Whitehorse dans le cadre de la Housing Development Incentive Policy (politique sur les incitatifs à l'aménagement de logements);

dans le cadre de la Housing Development Incentive Policy (politique sur les incitatifs à l'aménagement de logements); 1,5 million de dollars en espèces et en investissement foncier de la Da Daghay Development Corporation.

Cet ensemble résidentiel a aussi reçu une somme de 5 millions de dollars du montant réservé pour le Nord du Fonds pour le logement abordable, qui avait déjà été annoncée en mars 2021, ainsi qu'une somme de 5 millions de dollars du gouvernement du Yukon, qui avait été annoncée en 2024.

Les ensembles résidentiels qui reçoivent du financement dans le cadre de la tranche de 20 millions de dollars du montant réservé administré par la Société d'habitation du Yukon comprennent :

Watson Lake Supportive Housing - 5,2 millions de dollars pour 10 logements;

Korbo replacement building (Dawson) - 7 millions de dollars pour 34 logements;

Ryder apartments replacement (Whitehorse) - 6,5 millions de dollars pour 23 des 45 logements;

Whistle Bend (Whitehorse) - 1,2 million de dollars pour 18 logements.

Citations :

« Grâce au Fonds pour le logement abordable et aux partenariats, nous serons bientôt en mesure d'inaugurer 105 nouveaux logements abordables à Whitehorse. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Winter Crossing contribuera à l'établissement d'une collectivité forte et dynamique ici même, à Whitehorse. En plus de répondre aux besoins immédiats de la population du Yukon, nous assurons un avenir meilleur et plus interactif pour toutes les personnes qui vivront dans l'ensemble résidentiel. Cette annonce marque l'aboutissement de beaucoup de travail et aura une incidence positive sur les familles pour des générations à venir. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« L'ensemble résidentiel Winter Crossing de 105 logements à Whistle Bend est un excellent exemple de la façon dont la collaboration permet de créer de nouvelles options de logement, de renforcer la collectivité et d'offrir de nouvelles occasions à saisir. Nous travaillons avec les gouvernements et des fournisseurs de logements autochtones comme la Da Daghay Development Corporation pour offrir des logements stables, abordables et de qualité. Cette collaboration reflète notre engagement à soutenir des initiatives de logement dirigées par des partenaires qui visent à relever les défis en matière de logement et à renforcer le bien-être communautaire. » - L'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« La Ville de Whitehorse est fière d'appuyer Winter Crossing, en partenariat avec la Da Daghay Development Corporation et les gouvernements du Canada et du Yukon. La construction de logements est une priorité pour Whitehorse, l'une des villes du Canada dont la croissance est la plus rapide. Winter Crossing créera de nouvelles options de logement abordable dont nous avons grandement besoin dans notre plus récent quartier. Cet ensemble résidentiel constitue aussi un excellent exemple de la façon dont les partenariats peuvent aider à répondre aux besoins en matière de logement à Whitehorse. » - Kirk Cameron, maire de Whitehorse

« Winter Crossing renforcera la position de la Da Daghay Development Corporation comme le plus important propriétaire-bailleur privé de logements abordables. Fournir des logements sûrs, accessibles et abordables est une priorité pour cette société. Nous remercions la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le gouvernement du Yukon et la Ville de Whitehorse pour leur soutien. En effet, cet ensemble résidentiel témoigne de la force de la collaboration et de notre dévouement continu à l'égard du développement durable au Yukon. » - Tiffany Eckert-Maret, cheffe de l'exploitation, Da Daghay Development Corporation

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le FLA offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre. Le financement réservé pour le Nord, versé dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA) , est disponible pour compenser les coûts de construction élevés causés par les défis uniques que pose la construction dans le Nord. Un montant de 40 millions de dollars a été annoncé pour le Yukon en mars 2021. De ce montant, 20 millions de dollars ont été versés à la Société d'habitation du Yukon pour construire des logements dans son portefeuille (énumérés ci-dessus). La SCHL administre les 20 millions de dollars restants en fonction des recommandations de la Société d'habitation du Yukon .

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Renseignements supplémentaires :

