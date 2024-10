Le gouvernement du Canada annonce un investissement important pour favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire

VAL THERESE, ON, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Investir dans les garderies francophones et l'éducation en français favorise la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et renforce leur sentiment d'appartenance.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, accompagné de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, ont annoncé l'octroi de plus de 4,2 millions de dollars à une garderie de Val Therese et au Centre ON y va, en Ontario. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles.

L'investissement permettra de construire une nouvelle garderie de 88 places à Val Therese, un projet qui répondra aux besoins croissants des familles de la communauté. Cette garderie abritera 5 locaux : un local pour 10 poupons, 2 pour 30 bambins et 2 pour 48 enfants d'âge préscolaire. L'ouverture officielle est prévue pour septembre 2025.

Cette initiative s'ajoute à un autre projet, soit la construction de la nouvelle école élémentaire catholique de langue française à Val Therese. L'intégration d'un service de garde dans cette école permettra aux enfants de commencer leur apprentissage dans un établissement francophone dès la petite enfance, renforçant ainsi leur éducation en langue française dès le plus jeune âge.

Ce projet reflète l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir l'éducation et les services à la petite enfance en langue française, tout en favorisant le développement des infrastructures éducatives communautaires locales.

Le financement est accordé dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection- promotion-collaboration, qui a été dévoilé le 26 avril 2023.

L'investissement du gouvernement de l'Ontario pour la garderie et le Centre ON y va s'élève à près de 1,4 million de dollars.

Citations

« Donner aux enfants la chance d'apprendre et de grandir dans les deux langues officielles est un élément essentiel au maintien de la culture canadienne. Nous investissons dans une nouvelle garderie à Val Therese et offrons ainsi à 88 enfants de plus l'occasion de s'épanouir dans leur communauté francophone. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Je suis fier que notre gouvernement appuie la construction d'une garderie dans la nouvelle école élémentaire catholique de langue française à Val Therese. L'investissement témoigne de notre engagement à soutenir l'éducation en français et permettra d'offrir aux familles de la communauté des services essentiels qui favorisent l'épanouissement des enfants. »

- Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt

« En tant que mère, je crois fermement que tous les enfants méritent une véritable chance de réussir. Il ne fait aucun doute qu'une éducation préscolaire de qualité offre une base solide pour leur avenir, surtout dans la langue de leur choix. Je suis fière de l'investissement de notre gouvernement dans nos enfants et leur avenir. Cet investissement créera des places supplémentaires essentielles pour les familles. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

« Ayant moi-même des enfants, je sais que les familles qui habitent dans les régions en croissance de l'Ontario ont besoin d'écoles modernes dans leur communauté. C'est la raison pour laquelle la construction d'écoles est une partie importante de notre plan Bâtir l'Ontario. Notre gouvernement est fier de consacrer à la construction de nouvelles écoles le plus grand investissement annuel de l'histoire de la province. Je suis ravie de travailler en collaboration avec tous nos partenaires en éducation pour appuyer des projets d'infrastructure essentiels. »

- L'honorable Jill Dunlop, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« Nous remercions Patrimoine canadien et le ministère de l'Éducation de l'Ontario de leur soutien qui nous permet d'aller de l'avant dans notre projet d'offrir des espaces d'apprentissage modernes à nos élèves de la région de Val Therese et d'Hanmer. L'ajout de la garderie, financé par le gouvernement du Canada, est un élément important du projet puisqu'il permettra aux familles de bénéficier d'un service qui facilitera la transition entre le foyer et l'école tout en contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants dans un milieu francophone. »

- Suzanne Salituri, présidente, Conseil scolaire catholique Nouvelon

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Ce plan d'action est le cinquième plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans. Les 33 initiatives qui le constituent ont été structurées selon 4 piliers. De plus, elles s'inspirent des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par les communautés du pays lors des Consultations pancanadiennes pour les langues officielles 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Le 20 juin 2023, le gouvernement du Canada a obtenu la sanction royale du projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Toutes les provinces et tous les territoires comptent des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont la réalité et les besoins sont tous particuliers. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés d'expression anglaise du Québec.

Dans le budget de 2023, on a prévu 64,2 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration afin d'appuyer deux initiatives d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les communautés francophones en situation minoritaire partout au pays (sauf au Québec). De ce montant, 14,2 millions de dollars sur 5 ans sont alloués pour poursuivre l'élaboration de programmes de formation spécialisés pour les éducatrices et les éducateurs en petite enfance, et 50 millions de dollars pour créer un réseau d'intervenants en petite enfance et la mise en œuvre d'initiatives visant les communautés francophones en situation minoritaire au Canada.

