Construction à Drummondville de 14 logements sociaux et abordables pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Drummondville ont souligné aujourd'hui la mise en chantier du projet d'habitation Appartenance Drummond qui consiste à construire, à Drummondville, 14 nouveaux logements sociaux et abordables qui seront destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet, une initiative de l'organisme Innov Habitat Drummond, le bras immobilier de l'Office d'habitation Drummond, représente des investissements totalisant plus de 5,4 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne et du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation. La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Mme Élisabeth Brière, la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste, et M. David Bélanger de l'Office d'habitation Drummond ont également participé à cette annonce.

Le gouvernement du Québec verse au total près de 3,6 M$ dans ce chantier, dont près de 1,6 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ) par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 508 000 $ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Drummondville octroie pour sa part une contribution financière de plus de 3 M$, dont plus de 2 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Les logements seront occupés de façon transitoire par des adultes semi-autonomes. L'organisme Appartenance Drummond offrira des services éducatifs de qualité afin que les résidentes et les résidents acquièrent les habiletés nécessaires en vue d'intégrer un logement dans la communauté.

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada continue à travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Drummondville. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet novateur qui améliorera les conditions de vie de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à Drummondville. L'initiative contribue à accroitre le nombre de logements sociaux et abordables partout au Québec. Il s'agit d'un enjeu important que nous priorisons. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les 14 nouveaux logements ne viennent pas seulement répondre aux besoins en matière de logement à Drummondville, mais ils contribuent également à améliorer la qualité de vie et à favoriser la socialisation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ce projet fera une réelle différence dans le quotidien de ces personnes. Félicitations à tous pour votre implication. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement est fier d'appuyer concrètement la réalisation de ce magnifique projet à Drummondville, qui permettra d'offrir à des personnes de la communauté ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme un « chez-soi » bien à elles. Grâce à cette initiative inspirante, ces personnes pourront développer leur autonomie, tout en ayant accès aux soins et services dont elles ont besoin pour développer et maintenir leurs capacités. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je tiens à féliciter Innov Habitat Drummond d'avoir développé ce projet d'habitation. Je suis très fier des importants investissements faits par notre gouvernement dans celui-ci. Voilà un bel exemple pour tout le Québec qui, je l'espère, inspirera d'autres projets de même nature. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et président de la Commission de l'aménagement du territoire

« La concrétisation du projet d'Appartenance Drummond est une fierté pour Drummondville. En effet, offrir des logements sociaux et abordables dans lesquels des citoyennes et des citoyens ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pourront apprendre à vivre de manière autonome, c'est faire une différence concrète dans leur vie. Mais, surtout, c'est outiller et assurer la dignité de ces jeunes pour qu'ils puissent vivre dans notre communauté comme tout un chacun. Félicitations à tous les partenaires impliqués pour la réussite de ce projet! »

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

« Nous sommes particulièrement fiers de mettre à la disposition d'Appartenance Drummond et ses usagers, un immeuble tout neuf, sécuritaire et entièrement adapté aux besoins de la clientèle. Ce projet est issu d'un partenariat fort entre l'Office d'habitation Drummond, Innov Habitat Drummond et Appartenance Drummond afin de répondre aux besoins des clientèles plus vulnérables de notre territoire. Il vient augmenter le nombre de logement sociaux sur le territoire, il favorise la mixité sociale et facilite l'accès à un logement décent à un coût raisonnable. Il s'agit d'une action concrète pour réduire les impacts de la crise du logement que nous traversons. Il démontre toute la proactivité dont peut faire preuve notre territoire en matière d'habitation. »

David Bélanger, directeur général de l'Office d'habitation Drummond

« Appartenance Drummond a été fondé en 2016 afin de répondre aux préoccupations des parents qui voyaient grandir leurs filles et leurs fils et qui se demandaient ce qui allait leur arriver après leur décès. De cette préoccupation légitime, un petit groupe de parents s'est lancé dans l'aventure d'établir une ressource résidentielle ici à Drummondville. Je suis très reconnaissant de l'implication du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, de la Ville de Drummondville et de nos généreux donateurs qui ont rendu possible le projet. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'annoncer que notre campagne de financement pour les services qui seront dispensés dans la maison va bon train et que nous avons déjà atteint 70 % de notre objectif. »

Jean Lauzière, président de l'organisme Appartenance Drummond

Faits saillants :

Tous les locataires du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant près de 241 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Drummondville .

. Appartenance Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir aux résidentes et aux résidents l'occasion de développer leur plein potentiel, d'actualiser leur projet de vie et d'acquérir un maximum d'autonomie en vue de leur intégration dans un appartement au sein de la communauté. Les services offerts par l'organisme sont rendus possible grâce à un soutien financier du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) et de la contribution de généreux donateurs privés.

