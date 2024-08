TORONTO, le 28 août 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, avertit les consommateurs que Vatsal Pareshkumar Khamar (également connu sous le nom de Vic Kumar) n'est pas autorisé à exercer des activités hypothécaires en Ontario.

Nous recommandons vivement aux consommateurs de ne pas obtenir d'hypothèques auprès de Khamar ou organisées par son intermédiaire. Cela comporte des risques.

Les consommateurs qui obtiennent une hypothèque par l'entremise de particuliers ou d'entreprises qui ne sont pas titulaires d'un permis de l'ARSF ne sont pas protégés en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et de ses règlements qui régissent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers et les agents d'hypothèques titulaires d'un permis de l'Ontario.

Khamar solliciterait des prêts hypothécaires en obtenant des références d'amis de consommateurs et en se présentant comme un courtier hypothécaire et/ou un prêteur privé.

Il aurait demandé de l'argent à des consommateurs pour obtenir des prêts hypothécaires. Toutefois, il se peut que ces consommateurs n'aient pas reçu les documents finaux d'engagement hypothécaire; ou ont reçu de faux engagements hypothécaires qui peuvent ne pas refléter leur compréhension de ce qui a été convenu ou des frais réels sur la propriété.

De plus, Khamar a demandé les pièces d'identité des personnes qui avaient été utilisées pour obtenir frauduleusement des hypothèques secondaires sur les propriétés principales des consommateurs à leur insu.

Khamar semble utiliser les coordonnées suivantes :

Numéro de téléphone : 647 534-1244

Courriel : [email protected]

Si vous pensez avoir été victime d'une fraude impliquant Khamar, veuillez contacter votre service de police local.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage d'hypothèques, aux courtiers et aux agents afin de préserver la confiance du public dans les services financiers de l'Ontario. Les consommateurs sont encouragés à consulter le registre public pour s'assurer de travailler avec un courtier ou un agent en hypothèques, une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques titulaire de permis.

Veuillez noter que certaines institutions financières et leurs conseillers en prêts hypothécaires, comme les banques, peuvent être exemptés de l'obtention d'un permis de courtier ou d'agent en hypothèques.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

