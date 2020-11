L'Association des banquiers canadiens parraine Question d'Internet ABC

TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la littératie financière, l'Association des banquiers canadiens (ABC) annonce aujourd'hui son parrainage, d'une durée d'un an, de l'initiative Question d'Internet ABC, de ABC Alpha pour la vie. Cette initiative donne une éducation numérique de base aux aînés qui n'utilisent pas Internet et aux apprenants adultes qui ont des lacunes dans ce domaine ou qui se sentent déconnectés en raison de la pandémie au coronavirus.

« L'ABC est fière de commanditer Question d'Internet ABC d'ABC Alpha pour la vie, une initiative destinée directement à fournir aux aînés les moyens de rester connectés, informés et en sécurité, dans un monde de plus en plus interconnecté, a déclaré Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. Les retombées de la COVID-19 ont mené à l'adoption plus rapide des services numériques dans toutes les sphères de la vie, notamment les services bancaires. Ce programme contribuera à combler le fossé numérique chez les aînés au Canada. »

Question d'Internet ABC permet aux Canadiens qui hésitent à utiliser Internet d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'y aventurer. Grâce à ce programme, les aînés et les apprenants adultes à l'échelle du Canada comprendront mieux ce qu'est Internet, comment y accéder et l'utiliser de manière abordable et sécuritaire, et de quelles façons ça peut les aider à obtenir ce qui est important pour eux, leur famille et leur collectivité. S'appuyant sur la théorie de l'apprentissage des adultes, le matériel du programme est livré dans un cahier de travail compréhensif bilingue, accessible gratuitement à travers les organisations partenaires et les fournisseurs de service d'ABC Alpha pour la vie Canada partout au pays. L'apprentissage se poursuit sur le portail questiondinternetabc.ca, ouvert à tous, qui offre des modules additionnels et une version électronique du cahier de travail, tous téléchargeables. Chez les aînés et les apprenants adultes, le cahier de travail et le portail favorisent une plus grande confiance en soi et ancrent les compétences fondamentales, ce qui permettra à ces deux groupes de commencer à utiliser Internet et de participer à d'autres occasions d'apprentissage en ligne.

« Le nombre d'apprenants adultes et d'aînés qui ont accès à Internet accuse une grande hausse. Mais un grand nombre d'entre eux ne possèdent pas le niveau de littératie numérique adéquat pour pouvoir utiliser Internet en toute sécurité, affirme Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous sommes reconnaissants à l'Association des banquiers canadiens pour son soutien dans le développement et la distribution des ressources de Question d'Internet ABC, permettant à cette population vulnérable d'acquérir des aptitudes dans ce temps où la technologie est plus importante que jamais. »

Le Canada a une population vieillissante. Vu que, durant la pandémie, les divers aspects de la vie se passent de plus en plus en ligne, toute une génération de Canadiens peu familiers avec Internet fait face à un fossé numérique. Près de 7 millions de Canadiens, soit 18 % de la population, ont 65 ans et plus. Ce nombre devra dépasser les 9,5 millions d'ici 2030. Chez les Canadiens âgés de 15 à 64 ans, l'accès à Internet a presque atteint un point de saturation, mais sa diffusion au sein de la population plus âgée a été plus restreint puisque près de 30 % des aînés ne l'utilisent pas.1 Cet « âgisme numérique » pourra mener à un désavantage informationnel des aînés au Canada, particulièrement chez les immigrants qui ont des barrières linguistiques.









1 Davidson, J., et C. Schimelle, « Évolution de l'utilisation d'Internet chez les aînés canadiens », 2019, Statistique Canada, 11F0019M No 427.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. www.abcalphapourlavie.ca

