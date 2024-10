MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Les administrations portuaires de Montréal, Québec et Trois-Rivières sont heureuses d'annoncer l'élargissement de leur accord initié en 2022, visant à renforcer conjointement le corridor Saint-Laurent. Dès le 22 octobre, dans le cadre de la Journée maritime, les administrations portuaires de Saguenay et de Sept-Îles s'unissent au trio initial avec la signature d'une nouvelle entente de collaboration élargie.

Logos cinq ports (Groupe CNW/Port de Montréal)

L'intégration des ports de Saguenay et de Sept-Îles marque une étape décisive vers la création d'un corridor maritime étendu le long du Saguenay et du Saint-Laurent, consolidant ainsi leur objectif commun d'accroître la performance, la résilience et l'efficacité. Ce partenariat souligne le rôle crucial des ports dans le maintien de la compétitivité du commerce international et interprovincial.

Les partenaires de cette entente se réuniront régulièrement pour aligner leurs stratégies et optimiser les opérations. Les axes de travail incluront l'innovation environnementale, l'optimisation et la résilience des chaînes d'approvisionnement, la gestion des actifs, l'environnement, l'innovation, les opérations maritimes, ainsi que les communications et les relations avec les communautés. Cet accord, basé sur une gouvernance collaborative, confirme l'engagement des ports à travailler ensemble pour le bénéfice économique de leurs régions, du Québec et du Canada.

Citations

« Cette entente élargie s'inscrit dans la continuité de nos efforts pour créer un corridor maritime plus compétitif et intégré. Nous sommes ravis d'accueillir Saguenay et Sept-Îles parmi nous, renforçant ainsi notre vision commune d'un réseau portuaire robuste et proactif », déclarent conjointement Julie Gascon, Mario Girard et Gaétan Boivin, respectivement présidents-directeurs généraux des administrations portuaires de Montréal, Québec et Trois-Rivières.

« Les ports du corridor maritime du Saguenay-Saint-Laurent sont essentiels à la bonne marche de l'économie et des chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Ils partagent des intérêts, des réalités et des enjeux communs. La collaboration et les échanges accrus entre nos administrations portuaires permettront de bonifier les pratiques en place, notamment en matière de développement durable, de propulser l'innovation et de rendre encore plus efficace le transport maritime. » -- Carl Laberge, président-directeur général du Port de Saguenay et Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos du Port de Québec

Dirigé par l’Administration portuaire de Québec, une organisation à but non lucratif, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le cœur industriel et agricole de l’Amérique du Nord. Plaque tournante canadienne du commerce international tant pour l’importation que l’exportation de marchandises, il est le seul port au Québec doté à la fois d’une profondeur d’eau de quinze mètres à marée basse et d’infrastructures intermodales complètes. Les installations portuaires génèrent 12 000 emplois et des retombées économiques de l’ordre de 2 milliards de dollars par année.

Dans sa Vision 2035, le Port de Québec vise à être reconnu par les citoyens pour sa gestion responsable du territoire, le respect de l’environnement et la protection de la biodiversité, tout en se positionnant comme un chef de file mondial dans la concrétisation de chaînes d’approvisionnement durables au service d’une économie plus résiliente.

À propos du Port de Trois-Rivières



Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois‑Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d'installations et de services à l'industrie maritime. Il est un acteur important dans le développement économique sur les plans régional, national et international pour des secteurs industriels majeurs tels que l'aluminium, la foresterie et l'agroalimentaire. Le Port de Trois-Rivières accueille annuellement quelque 60 000 camions, 11 000 wagons et 270 navires marchands et de croisières, provenant d'une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de 4,2 M de tonnes métriques, est responsable de près de 220 millions en retombées économiques et génère plus de 2000 emplois directs, indirects et induits.

À propos du Port de Saguenay

Carrefour intermodal stratégique et l'une des 17 administrations portuaires canadiennes, le Port de Saguenay est un port en eau profonde accessible à l'année disposant d'un accès direct aux réseaux ferroviaires et autoroutiers nord-américains. Il est reconnu pour son efficacité opérationnelle et sa grande capacité en matière de réception et d'expédition de marchandises en vrac solide et liquide. Le Port de Saguenay représente l'un des plus important terminal d'expédition de biomasse forestière vers l'Europe dans l'Est canadien. Il est aussi responsable des opérations maritimes relatives aux croisières internationales à Saguenay, plus important port d'escale dans l'axe Saguenay-Saint-Laurent en termes de navires et de passagers reçus chaque année. Le Port de Saguenay dispose d'un des plus vastes sites industrialo-portuaires au Canada, avec près de 12 km carrés de terrains dédiés à la grande industrie adjacents à son terminal maritime, développé dans une vision axée sur la croissance responsable et durable de ses activités

À propos du Port de Sept-Îles

Disposant d'installations diversifiées et efficaces, le Port de Sept-Îles est le plus important port minéralier en Amérique du Nord avec un volume anticipé de plus de 40 millions de tonnes en 2024. Il est également reconnu comme le plus important terminal portuaire de l'industrie de l'aluminium primaire des Amériques pour son volume d'activités. La présence des infrastructures portuaires de Sept-Îles joue un rôle vital et stratégique en support de l'économie de l'est du Canada. Pionnier sur le Saint-Laurent avec l'implantation du premier observatoire de veille environnementale de son écosystème marin et d'une Chaire de recherche avec l'Université Laval sur les écosystèmes côtiers et activités portuaires, le développement durable est bien ancré dans ses valeurs et ses actions.

SOURCE Port de Montréal

SOURCES: Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410; Administration portuaire de Québec, Frédéric Lagacé, Directeur des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 418-929-5031; Administration portuaire de Trois-Rivières, Sara Dubé, Vice-présidente Affaires publiques, partenariats et Ressources humaines, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-244-7191; Administration portuaire de Saguenay, François St-Gelais, Directeur communications, Courriel : [email protected]; Administration portuaire de Sept-Îles, Frédérick Jolicoeur-Tétreault, Directeur des communications et des relations publiques, Courriel : [email protected], Téléphone : 418 965-3764