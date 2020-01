Consigne : Une modernisation très attendue, estime la CSN

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) accueille avec optimisme l'annonce du gouvernement du Québec quant à l'élargissement de la consigne. Réclamée de longue date, cette réforme ouvre la voie à une modernisation très attendue dans l'approche globale de récupération.

« Il était temps ! C'est une excellente nouvelle et nous sommes ravis de constater que nos décideurs politiques ont enfin pris acte de l'importance de s'attaquer à la question. C'est une décision qui, une fois bien implantée, aura comme résultat d'augmenter la valorisation de diverses matières », explique Jacques Létourneau, président de la CSN.

Une occasion de revoir certaines pratiques et approches

La CSN considère ainsi qu'il s'agit d'un premier pas intéressant et nécessaire afin de valoriser adéquatement des matières qui autrement contaminent le bac de recyclage, compliquent le travail des centres de tri et augmentent le taux de matières destinées à l'enfouissement.

« Bien que nous accueillions cette annonce avec optimisme, il n'en demeure pas moins que des efforts concertés devront être déployés afin de développer des marchés, pour le verre notamment, et s'assurer que cela soit conçu dans un esprit d'économie circulaire. Nous veillerons à faire les représentations en ce sens », ajoute Jacques Létourneau.

La CSN invite d'ailleurs le gouvernement et les acteurs concernés à évaluer différentes propositions soumises par le passé, notamment pour la bouteille de bière brune. À grande valeur écologique, produite localement et réutilisée en moyenne 15 fois avant d'être recyclée, son utilisation est toutefois en décroissance dans l'industrie brassicole qui opte de plus en plus pour les contenants à remplissage unique (CRU), tels que les canettes et les bouteilles utilisées pour les bières importées.

Nous faisons donc valoir à nouveau l'intérêt de promouvoir l'utilisation de la bouteille de bière brune en harmonisant le coût de la consigne entre bouteilles et canettes et en réinstaurant la législation qui limite l'utilisation des CRU à 37,5 % du volume total de ventes annuelles.

La SAQ devrait également être considérée dans l'équation pour les contenants consignés qui la concernent. Cela aurait des avantages pour les consommateurs en facilitant le retour des contenants et augmenterait assurément le taux de valorisation globale de ces matières.

« Le moment est opportun pour revoir nos approches et nos priorités en matière de recyclage et de valorisation des matières. Cette annonce ouvre la voie à une réflexion plus large et la CSN suivra de très près les travaux en la matière. Nous continuerons d'être proactifs dans le dossier », conclut Jacques Létourneau.

Enfin, la CSN rappelle que peu importe les nouvelles pratiques et méthodes mises en place avec l'élargissement de la consigne, la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs demeure un enjeu central. Le gouvernement doit tenir compte de cet aspect dès maintenant et s'assurer que des mesures de protection adéquates soient adoptées.

SOURCE CSN

Renseignements: Service des communications - CSN, 514 377-6985

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/