CONSERVATION SÉCURITAIRE DES REPAS DE FÊTES : LES MICROBIOLOGISTES VEULENT SENSIBILISER LES QUÉBÉCOIS AUX RISQUES D'EMPOISONNEMENT ALIMENTAIRE

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période des Fêtes, l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) émet des recommandations auprès de la population québécoise face aux risques d'empoisonnement alimentaire liés à la conservation inadéquate des repas. Une fois apprêtés, les aliments doivent être conservés entre 0° et 4°C car ils deviennent un milieu propice à la croissance des bactéries.

« Cela peut paraître banal, mais plus longtemps on conserve les aliments à la température pièce, plus on donne la chance aux bactéries de se multiplier et de nous rendre malades. Nous n'avons qu'à penser aux salades, œufs farcis, sandwich pas de croûtes, trempettes et mayonnaise qui sont tous des plats considérés à risque. Personne ne veut empoisonner ses convives lors d'un réveillon des Fêtes, et pourtant ce scénario, bien qu'involontaire, peut se produire si l'on est négligent en termes de conservation des aliments », soutient M. Marc Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec.

Le microbiologiste est le spécialiste des microorganismes et des interactions qu'ils exercent entre eux ainsi qu'avec leur milieu. Le rôle de ce dernier est de protéger la santé du public en œuvrant notamment à la certification scientifique de la salubrité des aliments en déterminant la présence ou non d'organismes pathogènes.

« Pour éviter ce genre de désagrément, profitez du froid de l'hiver pour entreposer vos plats à l'extérieur ou encore, utilisez des glacières avec glace ou sacs à glaçons, mais de grâce ne laissez pas la salade aux œufs sur la table de cuisine toute la soirée! Les risques d'empoisonnement alimentaire deviennent exponentiels et peuvent être très dangereux pour la santé », conclut M. Hamilton.

Association des microbiologistes du Québec

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (C-38), l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie. Dans cette optique, l'AMQ effectue des démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'intégrer le système professionnel québécois.

