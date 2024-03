Conservation de la biodiversité - Québec annonce son intention de mettre en réserve les secteurs des Îles-du-Kipawa et du Marais-Maine

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec entend bonifier le réseau d'aires protégées québécois en annonçant son intention de mettre en réserve les secteurs des Îles-du-Kipawa et du Marais-Maine dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ces territoires ont été choisis à l'issue de travaux de concertation interministérielle, régionale et autochtone réalisés dans les dernières années.

Cette annonce s'inscrit dans la foulée des engagements du gouvernement du Québec en faveur de la conservation de la biodiversité, dont fait partie le futur Plan Nature 2030. Doté d'un budget historique de 650 millions de dollars sur sept ans, ce plan est la réponse officielle du Québec en vue d'atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, entre autres, l'objectif de conservation de 30 % des milieux continentaux et de 30% des milieux marins d'ici 2030.

Citations :

« Je suis très fier que le gouvernement du Québec soit activement mobilisé afin de protéger la richesse de la nature en Abitibi-Témiscamingue, avec la collaboration des communautés locales concernées. Les secteurs des Îles-du-Kipawa et du Marais-Maine sont des espaces naturels d'une grande beauté, qui abritent de nombreuses espèces et des milieux humides de grand intérêt pour la préservation de la biodiversité témiscabitibienne. C'est pourquoi je me réjouis de l'annonce d'intention de notre gouvernement de mettre en réserve ces précieux territoires. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'an dernier, le gouvernement du Québec a augmenté la protection du territoire de près de 3 000 km2, notamment grâce à la mise en réserve de 12 territoires. La création d'aires protégées est l'un des meilleurs moyens pour assurer le maintien et la préservation de la biodiversité. C'est pourquoi, avec le futur Plan Nature 2030, nous sommes fermement engagés à atteindre la cible mondiale de conservation de 30 % de notre territoire d'ici 2030, et ce, notamment en bonifiant le réseau d'aire protégées québécois par des initiatives comme celles-ci. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La délimitation précise des territoires fait actuellement l'objet de discussions et sera annoncée au moment de la mise en réserve.

Des mesures administratives visant à empêcher la réalisation de certaines activités à des fins commerciales pouvant dégrader les milieux naturels ont été mises en place pour ces territoires. Il est à noter qu'une suspension temporaire du droit de jalonner et de désigner sur carte, de même qu'un arrêt complet de toutes formes d'exploitation forestière à des fins commerciales, y sont appliqués.

En date du 31 décembre 2023, le réseau d'aires protégées au Québec couvrait 17,35 % du milieu continental (terrestre et eau douce), en tenant compte des différentes annonces d'intention, notamment l'engagement gouvernemental de protéger l'entièreté de l'île d'Anticosti.

Le pouvoir de mise en réserve a été introduit le 19 mars 2021 dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il permet au gouvernement d'assurer la protection légale de territoires par leur soustraction à certaines nouvelles activités de recherche, d'exploitation et de transport des ressources naturelles, à des fins commerciales, jusqu'à l'octroi d'un statut de protection.

Liens connexes :

