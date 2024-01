CONSENTEMENT PRÉSUMÉ AU DON DE TISSUS HUMAINS : HÉMA-QUÉBEC SOUMET SES RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Héma‑Québec participe aux auditions publiques de la Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale du Québec, qui a le mandat d'initiative d'étudier les moyens facilitant le don d'organes ou de tissus, notamment l'instauration de la présomption de consentement.

« En tant que responsable du prélèvement, de la transformation et de la distribution de tissus humains destinés à la greffe dans la province, Héma-Québec salue l'initiative des députés, qui cherchent à améliorer le système de dons d'organes et de tissus au Québec. Rappelons qu'en ce moment, ces dons reposent au Québec sur le consentement signifié par le donneur de son vivant ou par ses proches après le décès. Le passage à un consentement présumé représenterait donc un important changement de paradigme », a déclaré le Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation à Héma-Québec.

Voici un résumé des principales réflexions et recommandations d'Héma-Québec sur la présomption de consentement :

Héma-Québec n'a pas d'objection à la mise en place d'un modèle de consentement présumé au don d'organes et de tissus. Toutefois, il convient de souligner que l'expérience d'implantation de ce modèle ailleurs dans le monde ne permet pas de conclure qu'il entraînerait une augmentation du nombre de dons. Ce changement de modèle de consentement constitue même un risque potentiel de perte de la pleine confiance du public s'il n'est pas accompagné de mesures complémentaires et de ressources significatives pour le mettre en place.

La Banque de tissus humains d'Héma-Québec est la plus importante banque de tissus humains au Canada, occupant le premier rang en ce qui a trait au volume et à la variété des greffons offerts; les principaux tissus greffés sont les os, les valves cardiaques, les tendons et les cornées. À compter de l'automne 2024, en vertu du nouveau mandat qui lui a été octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Héma-Québec assurera la totalité de l'approvisionnement en tissus humains des hôpitaux du Québec.

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

