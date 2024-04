OTTAWA, ON, le 12 avril 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada et l'Association canadienne des « snowbirds » encouragent les Canadiens qui ont passé l'hiver à l'étranger à planifier à l'avance leur retour au Canada au printemps.

Voici les principaux conseils de voyage à connaître avant d'arriver à la frontière :

Ayez vos documents de voyage à portée de main. Que vous voyagiez par voie terrestre, aérienne ou maritime, vous pouvez aider à accélérer les délais de traitement en vous présentant avec vos documents de voyage.

Vous revenez en voiture? Préparez-vous en consultant les temps d'attente à la frontière. Vous pouvez éviter les files d'attente en planifiant votre passage de la frontière en dehors des heures de pointe, tôt le matin par exemple.

Vous revenez par avion? Gagnez du temps avec la Déclaration faite à l'avance. Téléchargez l'application sur votre téléphone intelligent pour faire votre déclaration de douane jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada dans les aéroports internationaux de Toronto, Vancouver, Montréal, Winnipeg, Halifax, Québec, Ottawa, Billy Bishop, Calgary et Edmonton. Les données montrent que l'utilisation de cet outil peut réduire jusqu'à 50 % le temps passé à une borne ou à une porte électronique.

Soyez prêts à déclarer vos marchandises à votre entrée au Canada. Rassemblez avant votre départ les reçus des biens achetés ou reçus pendant votre absence et gardez-les à portée de main. Visitez le site Je déclare : guide à l'intention des résidents qui reviennent au Canada et utilisez l'estimateur des droits et taxes de l'ASFC pour vous aider à calculer les sommes dues. Vous devez être au courant de tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre véhicule, car vous êtes responsable de son contenu.

Connaissez vos exemptions de droits et de taxes. Après un séjour de sept jours ou plus à l'étranger, vous pouvez importer en franchise de droits et de taxes des marchandises d'une valeur maximale de 800 $ CA. Dans le cadre de cette exemption personnelle, vous pouvez rapporter en franchise de droits et de taxes :

Deux bouteilles de vin (1,5 litre au total), ou une grande bouteille standard d'alcool (1,14 litre), ou environ 24 canettes ou bouteilles (355 ml chacune) de bière (8,5 litres au total); et

environ 24 canettes ou bouteilles (355 ml chacune) de bière (8,5 litres au total); et 200 cigarettes, 50 cigares, 200 grammes de tabac manufacturé et 200 bâtonnets de tabac. Les paquets doivent porter l'estampille « droits acquittés », tel qu'on le trouve dans les boutiques hors taxes.

Vous voyagez avec des médicaments? Si vous avez une ordonnance pour un stupéfiant ou un médicament contrôlé, vous devez le déclarer et vous assurer qu'il se trouve dans un récipient correctement étiqueté. Assurez-vous de bien comprendre vos responsabilités.

Vous voyagez avec des armes à feu? Si vous voyagez avec une arme à feu, vérifiez avant votre départ les règles relatives à l'importation d'armes à feu et d'autres biens soumis à restrictions et interdits. Mieux encore, envisagez de laisser votre arme à feu à la maison.

Vous importez un véhicule? Si vous êtes un résident du Canada, vous pouvez importer temporairement un véhicule immatriculé aux États-Unis. Toutefois, les droits et taxes à acquitter, la durée pendant laquelle le véhicule peut rester au Canada et la manière dont le véhicule peut être utilisé au Canada peuvent varier. Si vous importez définitivement un véhicule des États-Unis ou du Mexique doivent consulter le site Web du Registraire des véhicules importés du Canada avant d'arriver à la frontière pour obtenir des détails sur l'admissibilité du véhicule et l'ensemble de la procédure, y compris les droits et taxes nécessaires.

Vous rapportez de la volaille à la frontière? Tout produit de volaille que vous souhaitez introduire au Canada doit être destiné à la consommation humaine, emballé au détail et étiqueté comme un « produit des États-Unis ». Les aliments faits maison ou les restes contenant de la volaille ne peuvent pas être introduits au Canada. Consultez les derniers Renseignements pour les voyageurs : Restriction imposée sur les produits de volaille et les oiseaux provenant des États-Unis avant de faire passer la frontière à ces produits.

Vous voyagez avec un animal de compagnie ou souhaitez importer un animal au Canada? Vous aurez besoin des bons documents à la frontière pour satisfaire aux exigences d'importation canadiennes.

Vous n'êtes pas certain? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure chose que vous puissiez faire pour gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent de l'ASFC. Assurez-vous de suivre toutes les consignes qu'on vous donne. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez déclarer, n'hésitez pas à le demander. Nos agents sont là pour vous aider!

Faits en bref

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) soutient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique en facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux et les végétaux.

(ASFC) soutient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique en facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux et les végétaux. L'Association canadienne des « snowbirds » est une organisation à but non lucratif qui défend les intérêts des Canadiens qui voyagent et qui représente plus de 115 000 membres.

