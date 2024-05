Conseil général de la Coalition Avenir Québec - Le SPGQ réclame une entente satisfaisante rapidement

QUÉBEC, le 25 mai 2024 /CNW/ - Sans convention collective depuis le 31 mars 2023, les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec vont se faire entendre, ce midi, au Conseil général de la Coalition Avenir Québec, à Saint-Hyacinthe.

« Nos membres ont fait preuve de patience, mais celle-ci a des limites. Il est temps de conclure une entente pour le renouvellement de leur convention collective. Les rencontres avec la partie patronale se poursuivent et nous avons proposé des solutions concrètes pour dénouer l'impasse à la table de négociation. Nous espérons en arriver à une entente à la fois rapide et satisfaisante pour nos 26 000 professionnelles et professionnels de la fonction publique », indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Par leur travail, les membres du SPGQ contribuent concrètement au bien-être de la population en s'assurant de la qualité de leurs aliments et de leur environnement et en offrant du soutien aux sinistrés en cas de catastrophe naturelle et aux personnes touchées par la pénurie de logements, par exemple. Elles et ils méritent une meilleure reconnaissance!

Solidarité

C'est aux côtés, entre autres, des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) que les membres du SPGQ ont rendu visite aux députés et députées de la CAQ.

« La défense des services publics est au cœur de nos revendications respectives. Tout comme nous, les collègues du SFPQ et de la FIQ espèrent une entente de principe qui sera satisfaisante et qui permettra ultimement d'améliorer les services offerts à la population. Tout le monde sera gagnant à ce que les négociations se terminent de manière positive et rapide : le gouvernement, le personnel et la population », souligne M. Bouvrette.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

