OTTAWA, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - C'est le temps des impôts et cela vous stresse? Ne vous en faites pas! Utilisez nos services numériques pour produire rapidement et facilement votre déclaration de revenus. Vous pourrez ainsi gérer plus facilement vos renseignements sur l'impôt et les prestations et vous éviterez les retards et les longs temps d'attente au téléphone.

Consultez et mettez à jour vos renseignements personnels

Vous pouvez facilement consulter et mettre à jour vos renseignements personnels, comme votre adresse ou votre état civil, dans Mon dossier pour les particuliers .

En vous y inscrivant, vous pourrez aussi voir :

le solde que vous devez à l'Agence du revenu du Canada ;

; vos plafonds de cotisations à un compte d'épargne libre d'impôt et à un régime enregistré d'épargne-retraite;

vos renseignements sur les prestations et les crédits;

l'état de votre déclaration de revenus et de prestations;

vos avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Mon dossier est une façon rapide, facile et sécurisée de faire une demande pour la nouvelle prestation dentaire canadienne et le supplément unique à l'allocation canadienne pour le logement . De plus, en vous inscrivant au dépôt direct , votre argent sera déposé directement dans votre compte bancaire.

Comprendre vos impôts

Comprendre vos impôts est un cours en ligne gratuit conçu pour vous aider à comprendre comment fonctionne le régime fiscal canadien et à produire votre déclaration de revenus et de prestations. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur les impôts, pourquoi ils sont perçus, et bien plus encore!

Produisez facilement votre déclaration en ligne

Vous pouvez le faire en ligne :

Si vous choisissez de produire votre déclaration en ligne au moyen d' IMPÔNET , notez qu'il y a toute une gamme de logiciels homologués pour répondre à vos besoins, dont certains sont gratuits.

Lorsque vous produirez votre déclaration de revenus 2022 au moyen d'IMPÔTNET, on vous demandera d'entrer un code d'accès après votre nom, votre date de naissance et votre numéro d'assurance sociale. Ce code à huit caractères, composé de chiffres et de lettres, se trouve dans le coin supérieur droit de la première page de votre avis de cotisation. Bien que ce code ne soit pas obligatoire, si vous ne l'entrez pas, vous ne pourrez pas utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus de 2021 au moment de confirmer votre identité auprès de l'Agence. Vous devrez utiliser d'autres renseignements pour les besoins de l'authentification. Si vous n'avez pas encore produit votre déclaration de revenus de 2021, utilisez le code d'accès de votre avis de cotisation le plus récent. Ce code ne s'applique pas à vous si vous produisez une déclaration de revenus pour la première fois.

En général, les déclarations envoyées par voie électronique sont traitées dans un délai de deux semaines. Les personnes inscrites au dépôt direct qui envoient leur déclaration par voie électronique peuvent obtenir un remboursement en aussi peu que huit jours ouvrables. Toutefois, pour les déclarations papier, notre norme de service est de les traiter dans les huit semaines suivant leur réception.

Remplissez automatiquement certaines parties de votre déclaration pour éviter les erreurs

Utilisez le service Préremplir ma déclaration pour remplir rapidement certaines parties de votre déclaration de revenus avec les renseignements que l'Agence a dans ses dossiers. Ce service peut récupérer les renseignements de l'année en cours et des six années précédentes. Assurez-vous toutefois que tous les champs applicables de la déclaration sont remplis et que les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets avant de la soumettre.

Pour utiliser le service Préremplir ma déclaration, vous devez être inscrit à Mon dossier et utiliser un logiciel homologué pour IMPÔNET.

Accédez immédiatement à votre avis de cotisation

Le service ADC express vous permet de consulter votre avis de cotisation dans votre logiciel d'impôt homologué aussitôt que l'Agence a reçu et traité votre déclaration. Pour utiliser le service ADC express, vous devez être inscrit à Mon dossier et vous pourrez aussi y consulter votre avis.

Voyez rapidement si vous avez des chèques non encaissés de l'Agence

Sélectionnez « Chèques non encaissés » à droite de la page « Aperçu » dans Mon dossier . Si vous avez un chèque non encaissé, demandez à l'Agence de vous envoyer un versement de remplacement en sélectionnant et en remplissant le formulaire affiché. Envoyez le formulaire au moyen du service « Soumettre des documents » dans Mon dossier .

Envoyez facilement des documents à l'Agence

Vous ou votre représentant pouvez facilement soumettre des documents en ligne à l'Agence au moyen de Mon dossier . Vous pouvez conserver vos documents originaux, et vous recevrez un numéro de confirmation et un numéro de référence pour vos communications futures avec l'Agence au sujet de ces documents.

Payez votre solde dû

Si vous avez un solde dû, c'est facile d'effectuer un paiement. Utilisez le bouton « Procéder à un paiement » dans Mon dossier pour choisir la méthode de paiement qui vous convient. L'Agence appliquera automatiquement le montant au solde que vous voulez payer. Vous trouverez d'autres options à la page Faire un paiement pour un particulier .

Modifiez votre déclaration de l'année en cours ou d'une année antérieure

Si vous avez produit votre déclaration en ligne et que vous devez la modifier, vous pouvez utiliser le service ReTRANSMETTRE . Il vous permet de modifier votre déclaration de l'année en cours et des trois années précédentes. Utilisez ReTRANSMETTRE avec le même logiciel que vous avez utilisé pour produire votre déclaration. Avant d'utiliser le service ReTRANSMETTRE, assurez-vous d'avoir en main votre avis de cotisation.

Vous pouvez aussi modifier votre déclaration au moyen de Modifier ma déclaration dans Mon dossier .

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

Pour éviter les arnaques et la fraude, sachez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous. La page Arnaques et fraudes fournit des renseignements sur les façons dont l'Agence peut communiquer avec vous, y compris par téléphone, par courriel, par la poste et par message texte.

L'Agence vous encourage fortement à surveiller régulièrement vos comptes pour déceler toute activité suspecte. Vous trouverez d'importants renseignements sur les façons de protéger vos comptes à la page Sécurité de votre compte du service Mon dossier et Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada .

Autres renseignements

Pour en savoir plus, consultez :

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook .

. Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

de l'Agence Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

à votre lecteur de nouvelles Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]