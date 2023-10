OTTAWA, ON, le 17 oct. 2023 /CNW/ - En cette semaine de la petite entreprise, le 15 au 21 octobre, l'Agence du revenu du Canada célèbre la passion et l'impact des entrepreneurs du Canada, des piliers de nos quartiers et de nos collectivités. Alors que vous prenez le temps d'établir des liens, d'apprendre et de développer votre sens des affaires, nous sommes heureux de vous faire part de certains renseignements fiscaux et de ressources qui peuvent aider votre entreprise à prospérer. Sachant que vous faites face à des défis tels que des événements météorologiques, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de travailleurs, nous sommes là pour vous aider à gérer les affaires fiscales de votre entreprise aussi rapidement et facilement que possible.

Service gratuit des agents de liaison

L'Agence offre un service d'agents de liaison gratuit aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants pour les aider à comprendre leurs obligations en matière d'impôt sur le revenu, de TPS/TVH et de retenues sur la paie. Les séances virtuelles ou en personne gratuites avec un agent de liaison sont entièrement confidentielles. Les renseignements que vous déciderez de fournir à un agent de liaison ne seront pas transmis à d'autres secteurs de l'Agence ni à toute autre personne. Ces séances personnalisées visent à fournir du soutien, des conseils et de l'aide pour atténuer le stress lié à la production de déclarations.

Lisez le récit de Zouhair, un agent de liaison à l'Agence depuis 2017, qui croit que l'empathie est la clé pour aider les entreprises dans leurs affaires fiscales.

Services numériques de l'Agence pour les entreprises

Nos services numériques vous facilitent la tâche lorsque vient le temps de gérer les affaires fiscales de votre entreprise. Lisez le récit de Julie pour voir un exemple de la façon dont des équipes comme la sienne numérisent les processus de l'Agence pour mieux servir les entreprises.

Les services numériques de l'Agence vous permettent, ainsi qu'à vos employés et à vos représentants autorisés, de produire des déclarations, de faire des paiements et d'accéder à des renseignements détaillés sur vos comptes d'impôt. Les services les plus utilisés par les entreprises comprennent Mon dossier d'entreprise, Représenter un client, les avis par courriel et Faire un paiement.

Calculateurs

Les petites entreprises veulent rapidement et facilement comprendre leurs obligations fiscales. Lisez le récit de Lisa, qui a conçu des calculateurs en ligne pour que les entreprises puissent prendre rapidement conscience de leurs responsabilités. Cette histoire est un exemple de la façon dont les employés de l'Agence élaborent des solutions novatrices pour répondre aux besoins émergents et imprévus des entreprises.

L'Agence a créé le calculateur en direct de retenues sur la paie pour simplifier le calcul des retenues sur la paie fédérales et provinciales, des cotisations au Régime de pensions du Canada et des cotisations à l'assurance-emploi à déduire du salaire des employés.

L'Agence a également créé la calculatrice de la TPS/TVH, qui détermine le montant exact à facturer ou à réclamer sur les ventes et les achats, ce qui vous permet de vous assurer que votre entreprise perçoit et verse le bon montant de la TPS/TVH.

Recherche scientifique et développement expérimental

Les encouragements fiscaux pour le programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) ont été conçus pour appuyer les activités de recherche et de développement menées par les entreprises. Nous offrons des services gratuits pour aider les entreprises qui effectuent des travaux de recherche et de développement au Canada à comprendre comment préparer une demande de RS&DE.

Vous faites des recherches au sujet de Mars? Vous travaillez avec des jetons non fongibles et des cryptomonnaies? Pas de problème! Apprenez-en davantage sur la façon dont Michael aide les entreprises de toutes sortes et les oriente, quand il le peut, vers des programmes comme celui de la RS&DE.

Nouveau : Modifications législatives qui ont une incidence sur l'impôt des entreprises

Voyez la façon dont Martine aide les entreprises à produire leurs déclarations de revenus correctement et les informe au sujet de prestations et de crédits auxquels elles pourraient être admissibles. Les employés comme Martine aident les entreprises à se sentir confiantes en les sensibilisant aux récents changements qui les concernent, comme les changements apportés aux seuils de production par voie électronique obligatoire, les exigences en matière de déclaration liées à la prestation dentaire canadienne, la politique concernant la province d'emploi et les changements au Régime de pensions du Canada.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les services aux entreprises de l'Agence, consultez ce récent conseil fiscal de Charlie le robot conversationnel. Vous pouvez trouver Charlie sur la page Web Canada.ca/ARC; il peut répondre à vos questions sur votre entreprise et d'autres questions liées à la fiscalité. D'avril à juillet 2023, on a posé à Charlie plus de 854 000 questions en anglais et un peu plus de 156 000 questions en français.

Consultez le site Web Canada.ca : Nous améliorons les renseignements sur nos pages Web afin qu'il soit plus facile pour la population canadienne de trouver ce dont elle a besoin en ligne. Par exemple, l'Agence reçoit des milliers de questions chaque année de la part de propriétaires d'entreprise à mesure qu'ils font des changements au sein de leur entreprise. La page Changements effectués à votre entreprise et à vos comptes de programme de l'Agence du revenu du Canada précise les renseignements dont nous avons besoin dans bon nombre de situations, par exemple les changements administratifs, la croissance de votre entreprise et les changements dans les activités de votre entreprise.

Apprenez-en davantage sur la façon dont Jennifer s'adonne à sa passion pour l'enseignement et aide à améliorer les services offerts aux entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'Agence.

