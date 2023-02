OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Chaque année, nous envoyons des lettres aux Canadiens admissibles pour les inviter à produire automatiquement leurs déclarations de revenus et de prestations au moyen du service téléphonique automatisé Produire ma déclaration de l'Agence.

Ce service est gratuit, sécurisé et facile à utiliser. Si vous êtes admissible à ce service, vous devriez recevoir la lettre d'invitation en février 2023.

À propos de Produire ma déclaration

Ce service vous permet de produire votre déclaration de revenus sans avoir à effectuer de calculs ou de formulaires. En produisant une déclaration de revenus, vous serez en mesure de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Produire ma déclaration utilise les renseignements que l'Agence a déjà au dossier et les réponses que vous fournissez pour produire et traiter votre déclaration de revenus automatiquement.

Lors de la production de votre déclaration de revenus et de prestations de 2022 par ce service, nous vous demanderons de répondre à une série de courtes questions et de fournir certains renseignements personnels. Vous trouverez les renseignements dont vous avez besoin pour utiliser le service dans la lettre d'invitation. Vous recevrez votre lettre soit avec votre trousse d'impôt T1 en format papier, soit par la poste dans une enveloppe séparée. Si vous êtes inscrit au service Mon dossier et que vos préférences en matière de correspondance sont réglées à « courrier électronique », vous recevrez un avis par courrier électronique vous invitant à consulter la lettre dans votre compte.

Admissibilité

Pour être admissible, vous devez avoir :

un revenu faible ou un revenu fixe; et

une situation fiscale simple qui demeure inchangée d'une année à l'autre.

Quand et comment utiliser le service Produire ma déclaration

Le service Produire ma déclaration débute le lundi 20 février 2023, à 12 h, heure de l'Est. Par la suite, il sera offert 21 heures par jour, de 6 h à 3 h (heure de l'Est), sept jours sur sept.

Pour en savoir plus sur le service Produire ma déclaration, allez à canada.ca/produire-ma-declaration .

Pour les résidents du Québec

Si vous êtes un résident du Québec, le service ne remplit que la déclaration de revenus fédérale. Vous devrez tout de même remplir et soumettre une déclaration de revenus provinciale du Québec avec Revenu Québec .

Il y a d'autres façons de produire votre déclaration

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus de différentes façons. Pour plus d'information, allez à Préparez-vous à faire vos impôts .

Protégez-vous contre les arnaques et la fraude

Pour éviter les arnaques et les fraudes, sachez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous. La page Arnaques et fraudes fournit des renseignements sur les façons dont l'Agence peut communiquer avec vous, notamment par téléphone, courriel, courrier et message texte.

Nous vous encourageons fortement à surveiller régulièrement vos comptes de l'Agence pour déceler toute activité suspecte. Vous pouvez trouver de précieux renseignements sur la façon de sécuriser vos comptes de l'Agence sur notre page Sécurité de votre compte de l'Agence .

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook .

. Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

de l'Agence Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

à votre lecteur de nouvelles Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]