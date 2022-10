Conseil des ministres - L'éducation et l'enseignement supérieur seront-ils vraiment la « priorité des priorités » ?

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La CSN accueille avec prudence la nomination de Bernard Drainville au ministère de l'Éducation et de Pascale Déry à l'Enseignement supérieur. Leur tâche sera colossale et devra être accomplie avec, en tête, les premiers mots prononcés par le premier ministre François Legault le soir de sa victoire : « La priorité des priorités, ça doit rester l'éducation. »

Malheureusement, le dernier mandat n'a pas permis d'avancer de manière significative pour régler les problèmes récurrents en éducation et en enseignement supérieur. La pandémie n'a certainement pas aidé, mais les deux ministres qui étaient en place ont aussi leur responsabilité, parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute des solutions en provenance de celles et de ceux qui travaillent dans les écoles, dans les cégeps et dans les universités. La CSN estime qu'il faut absolument les consulter pour mettre en place des solutions qui auront une véritable chance de fonctionner.

Dans les dernières semaines, la campagne électorale a fait très peu de place à l'éducation et aucunement à l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une autre occasion ratée.

Alors que les employé-es du milieu de l'éducation et les élèves font face à des défis encore jamais vus dans le réseau avant la pandémie, la CSN demande aux deux nouveaux ministres de peser de tout leur poids pour que l'ensemble du réseau de l'éducation, du CPE à l'université, redevienne « la priorité des priorités » et que l'avenir de tous les enfants soit pris au sérieux.

Le ministre Bernard Drainville aura beaucoup à apprendre. Il devra s'occuper des humains qui travaillent dans le réseau de l'éducation s'il veut bien le faire fonctionner. La ministre Pascale Déry devra faire de même, puisque le domaine des communications est bien différent de celui de l'enseignement supérieur.

- CAROLINE SENNEVILLE, présidente de la CSN

« La CSN s'inquiète que le gouvernement n'ait bientôt plus la marge de manœuvre nécessaire pour apporter les correctifs urgents qui s'imposent en éducation et en enseignement supérieur. La promesse de baisse d'impôt et le ralentissement économique qui s'amorce pourraient couper l'élan de François Legault si le secteur baisse dans la liste des priorités. Le premier ministre affirme que les enfants sont notre avenir. Pour être cohérent avec ce beau discours, il va falloir réinvestir massivement dans les écoles, les cégeps et les universités. Il va falloir redonner le goût à une nouvelle génération de s'occuper d'éducation. »

- BENOÎT MALENFANT, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

« Tant et aussi longtemps que les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ne reconnaîtront pas concrètement l'apport essentiel du personnel de soutien, les problèmes de fonctionnement des réseaux subsisteront et le cheminement éducatif des élèves ainsi que des étudiantes et étudiants sera mis à mal. Mme Déry et M. Drainville, ne commettez pas les mêmes erreurs que vos prédécesseurs : donnez aux employé-es de soutien la place qui leur revient et considérez leur voix comme nécessaire dans l'élaboration des politiques publiques qui permettront de relever notre système d'éducation, une fois pour toutes. »

- CAROLINE QUESNEL, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

« Parce que les étudiantes et les étudiants à besoins particuliers sont en augmentation exponentielle dans nos classes, parce que les profils étudiants sont plus que jamais diversifiés et parce que nos enseignantes et nos enseignants côtoient la détresse étudiante au quotidien de la maternelle à l'université, il y a urgence d'ajouter des ressources. Nous avons, à cet égard, des idées et des pistes de solutions, c'est la raison pour laquelle nous sollicitons une rencontre rapidement avec les deux nouveaux ministres. »

- DANNY ROY, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Dans un contexte généralisé de pénurie de main-d'œuvre où la population étudiante doit souvent choisir entre travailler sans formation ou s'endetter, le nouveau gouvernement se doit de revoir le mode de financement des programmes d'enseignement supérieur actuellement tributaire du nombre d'inscriptions et des besoins du marché du travail. C'est pourquoi nous réitérons que ce financement se doit d'être stable, prévisible, équitable entre les différents programmes, et surtout, étatique.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN représente près de 40 000 employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants-CSN regroupe quelque 35 000 professeurs, chargé-es de cours et tuteurs et tutrices, principalement en enseignement supérieur. La Fédération des professionnèles-CSN représente plus de 2 000 professeur-es et professionnel-les de l'enseignement supérieur.

