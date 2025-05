CONSEIL DES MINISTRES FÉDÉRAL - La FCCQ félicite les nouveaux ministres et rappelle ses attentes pour relancer la croissance économique

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite les nouveaux ministres et secrétaires parlementaires, nommés ce matin par le premier ministre du Canada, Mark Carney. Dans un contexte économique incertain, la FCCQ appelle le nouveau conseil des ministres à poser rapidement des gestes forts pour favoriser la croissance et stimuler les investissements privés et publics.

Parmi les nominations, la FCCQ souligne celles de François-Philippe Champagne, de Mélanie Joly, d'Anita Anand, de Dominic LeBlanc, de Steven Guilbeault et de Patty Hajdu, nommés à des postes stratégiques pour les entreprises du Québec.

Nous soulignons également l'arrivée de nombreux québécois au conseil des ministres, notamment Joël Lightbound et Marjorie Michel.

« Je tiens à féliciter les élus qui accèdent au Cabinet, ainsi que les secrétaires d'État pour le mandat qu'ils ont reçu. On comprend que les priorités du gouvernement sont bien alignées avec celles des entreprises, notamment en matière de main-d'œuvre, de compétitivité et d'accès aux marchés. Maintenant, on s'attend à des politiques publiques et des programmes porteurs qui auront des effets concrets sur nos entreprises et notre économie », soutient Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Maintenant que les rôles au conseil des ministres sont confirmés, la FCCQ réitère les huit priorités formulées dans sa plateforme électorale, attendues par les entreprises québécoises et canadiennes pour le mandat en cours.

Parmi celles-ci, la FCCQ appelle le gouvernement fédéral à assumer un leadership fort et à travailler étroitement avec les provinces afin de défendre les intérêts commerciaux du pays auprès de l'administration américaine.

La FCCQ presse également Ottawa d'adopter une politique d'approvisionnement « Achetez canadien » favorisant le contenu local dans les contrats publics, de mettre en œuvre une véritable stratégie industrielle de la défense pour maximiser les retombées économiques au pays et de suspendre immédiatement les restrictions sur les travailleurs étrangers temporaires (TET).

« Nous offrons notre entière collaboration aux ministres, leur ministère et l'ensemble des élus, pour trouver des solutions porteuses et permettre aux entreprises de contribuer à la création de richesse et à la prospérité économique du pays », conclut Véronique Proulx.

