Conseil de presse du Québec : Québecor ne portera pas le jugement en appel

MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Les médias de Québecor ont choisi de ne pas faire appel de la décision de la Cour supérieure du Québec confirmant la légitimité du Conseil de presse du Québec de traiter les plaintes les concernant.

Le public pourra donc continuer de compter sur le Conseil de presse comme recours pour porter plainte s'il estime qu'un média de Québecor - ou tout autre média d'information du Québec - n'a pas respecté les normes déontologiques du journalisme telles que décrites dans le Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec .

Le 17 février dernier, la Cour supérieure a rejeté la demande d'injonction du Journal de Montréal et du Groupe TVA ainsi que les dommages réclamés. Le juge Bernard Jolin a statué que « le Conseil jouit de la liberté d'expression protégée par la Charte et les décisions rendues au terme de son processus de traitement des plaintes sont le fruit de l'exercice de cette liberté. »

À la lumière de ce jugement, le Conseil espère que les médias de Québecor profiteront désormais de l'occasion qui leur a toujours été offerte de répondre aux plaintes du public déposées au Conseil de presse afin d'expliquer leur démarche journalistique.

Lire le jugement complet de la Cour supérieure ici .

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

