Conseil de presse du Québec - La déontologie journalistique vous intéresse ?

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec (CPQ) est à la recherche d'un(e) analyste à la pige en déontologie journalistique, un travail à temps partiel.

Le travail de l'analyste à la pige :

Traite les plaintes du public à l'égard des journalistes et des médias ;

Analyse ces plaintes dans le cadre de la déontologie journalistique, telle que définie par le Guide de déontologie du CPQ ;

Prépare le dossier de plainte pour le comité des plaintes, qui évaluera s'il y a eu faute déontologique ;

Communique avec les parties au besoin, puis présente leur position de façon impartiale au comité des plaintes ;

Effectue la recherche et la cueillette d'informations qui serviront au comité des plaintes ;

Fait ressortir les décisions antérieures pertinentes aux dossiers ;

Participe aux réunions du comité des plaintes en présentant ses dossiers et en répondant aux questions du comité des plaintes ;

Rédige les décisions pour approbation du comité.

Le Conseil de presse est à la recherche d'une personne qui :

Possède une expérience de travail d'au moins 5 ans dans le milieu des médias d'information, de la déontologie, ou dans un domaine connexe ;

Possède une formation universitaire ;

Manifeste une compréhension fine des pratiques journalistiques ;

Démontre une capacité très élevée d'analyse et de synthèse ;

Possède de grandes qualités de rédaction ;

Communique avec efficacité et éloquence ;

Possède une excellente maîtrise du français ;

Maîtrise très bien l'anglais ;

Est capable d'exécuter ses tâches avec rapidité et un sentiment d'urgence ;

Est minutieuse ;

Travaille avec aisance sur Google Drive et avec la suite Google Workspace ;

Sait faire preuve de bon jugement et d'impartialité ;

Possède les normes les plus élevées en matière d'éthique professionnelle ;

Est flexible dans son horaire.

Conditions et date de tombée

Le Conseil offre un milieu de travail stimulant dans l'univers des médias en perpétuelle mouvance où les défis ne manquent pas. Le taux horaire est compétitif.

La confidentialité et l'équité en matière d'emploi sont respectées. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Comment postuler

Veuillez envoyer votre lettre de motivation, votre CV et un texte que vous avez rédigé à l'adresse suivante avant le 28 octobre 2021 : [email protected]

Svp inscrire l'objet suivant : Analyste à la pige



À propos du Conseil de presse du Québec

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n'impose aucune autre sanction que morale.

