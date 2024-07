Conseil de la fédération : François Legault doit s'entendre avec les autres provinces en matière d'immigration, estime l'opposition officielle

QUÉBEC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la conférence du Conseil de la fédération canadienne, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, souhaite que le premier ministre, François Legault, démontre un esprit de collaboration afin de trouver des solutions en matière d'immigration, notamment sur la répartition du nombre de réfugiés parmi les provinces.

Le député libéral de l'Acadie estime qu'il s'agit d'une occasion en or pour le Québec de faire front commun avec les autres provinces et territoires pour réclamer un meilleur contrôle sur l'arrivée des demandeurs d'asile. Il rappelle que le Québec a fait plus que sa part par rapport à sa démographie au cours des dernières années et que le dialogue doit être privilégié pour régler la question plutôt que l'habituelle confrontation caquiste.

M. Morin souligne l'importance d'une tribune comme le Conseil de la fédération qui permet aux treize premiers ministres d'échanger sur leurs enjeux avec le gouvernement fédéral. C'est d'ailleurs à l'initiative de l'ex-premier ministre libéral, Jean Charest, que le Conseil a vu le jour, en 2003. Le porte-parole de l'opposition officiel souhaiterait que le chef caquiste démontre autant de leadership à faire progresser la fédération canadienne.

« François Legault doit se rappeler que le Conseil de la fédération est un lieu de collaboration privilégié pour les provinces et territoires. J'espère que le premier ministre saura profiter de la conférence de cette semaine pour faire preuve de leadership et contribuer positivement à la recherche de solutions sur l'enjeu de l'immigration temporaire, et ce, en harmonie avec ses homologues du reste du Canada. Il n'a pas le droit de rater cette opportunité. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

