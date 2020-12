Connaissez-vous la perle rare qui aimerait se joindre à l'équipe du Conseil de presse du Québec?

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ -Le Conseil de presse du Québec est à la recherche d'un(e) adjoint(e) à la direction générale. Ce poste stratégique comprend des responsabilités de gestion, d'administration, de coordination et de communication.

RESPONSABILITÉS

Gestion

Soutenir la secrétaire générale dans la planification et la réalisation des activités courantes

Participer à l'atteinte des objectifs stratégiques

Contribuer à l'amélioration des processus internes

Mettre en place de nouveaux outils de partage d'information et de collaboration

Créer des tableaux de bord, des indicateurs de résultats et des outils de suivis

Participer à la vie collective de l'organisation

Tâches administratives

Assurer la gestion administrative (ententes de service avec fournisseurs et partenaires, suivis des contrats, protocole d'ententes, réception de paiements, etc.)

Faire le suivi des redditions de comptes des bailleurs financiers, indicateurs de résultats, etc.

Rédiger des rapports, des demandes de subvention, des plans d'action, etc.

Assurer la rédaction de documents relatifs à la gouvernance et à la vie associative

Aider à la gestion des ressources matérielles de l'organisation

Avec la comptable de l'organisme, assurer la comptabilité courante de l'organisation (gestion des comptes recevables, payables, etc.)

comptable de l'organisme, assurer la comptabilité courante de l'organisation (gestion des comptes recevables, payables, etc.) Aider à la gestion financière de l'organisation (formulaires gouvernementaux, demandes de subventions et redditions de comptes, etc.)

Gérer le système d'archivage des informations

Coordination et communication

Assurer la planification de rencontres (comités divers, conseil d'administration, commissions, demandes d'entrevues, etc.)

Gérer les communications externes et internes

Répondre aux demandes du public ou les transmettre à la personne responsable

Organiser des déplacements pour la direction (congrès, cours universitaires, représentations à l'étranger, etc.)

Planifier des formations

EXPÉRIENCE

Diplôme pertinent (gestion, administration, communication, etc.)

Expérience professionnelle minimale de cinq ans (compétences transférables)

Connaissance d'outils numériques de partage et de collaboration

Expérience en recherche de financement, un atout

Compréhension du milieu du journalisme et des médias, un atout

APTITUDES REQUISES

Capacité à comprendre les enjeux de direction (orientations stratégiques, développement, politique, parties prenantes, etc.

Capacité d'analyse et de synthèse et bonne vision systémique

Gestion des priorités et penchant pour le travail multitâche

Rédaction en français de niveau supérieur

Anglais fonctionnel parlé et écrit

Maîtrise des outils de bureautique, dont Google Drive

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons une personne engagée qui sait allier rigueur et créativité. L'autonomie et la flexibilité sont des qualités essentielles. De par l'angle stratégique de ce poste, la discrétion et le professionnalisme sont des conditions sine qua non.

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS

Poste à temps plein

Conciliation travail-famille

Salaire selon l'expérience

Avantages sociaux

Télétravail selon les consignes gouvernementales

Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l'adresse suivante avant le 10 janvier 2021 : [email protected]

AU SUJET DU CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

Renseignements: Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected], Tél. : (514) 529-2818

Liens connexes

http://www.conseildepresse.qc.ca/