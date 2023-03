BDC Capital se joint au groupe d'investisseurs à travers son nouveau fonds Excelles

MONTRÉAL et RALEIGH, Caroline du Nord , le 6 mars 2023 /CNW/ - Congruence Thérapeutique, société de biotechnologie travaillant à la découverte de médicaments en faisant appel à des moyens expérimentaux et computationnels pour concevoir de petites molécules innovatrices utiles dans le traitement des maladies associées au repliement défectueux de protéines, a annoncé aujourd'hui l'extension de la ronde de financement de série A, ce qui porte à 65 millions de dollars US le capital total investi. Cette nouvelle ronde était menée par BDC Capital, qui a investi à travers son nouveau Fonds Excelles, avec la participation des investisseurs actuels Amplitude Ventures, Fonds de solidarité de la FTQ, OrbiMed Advisors, Investissement Québec, SilverArc et d'autres.

« Ce financement illustre une fois de plus le rôle que doit jouer la technologie pour favoriser l'innovation dans le domaine des biotechnologies. Nous sommes fiers d'être des pionniers dans la recherche pharmaceutique fondée sur les technologies, grâce au soutien d'investisseurs prestigieux, déterminés tout comme nous à mettre au point des outils informatiques qui révolutionneront la façon de développer des médicaments », déclare Clarissa Desjardins, Ph. D., chef de la direction de Congruence. « Ces nouveaux investissements nous permettront de progresser plus rapidement, de perfectionner notre plateforme RevenirMC et nos programmes uniques et novateurs pour le traitement de graves maladies génétiques, rares et nerologiques. »

Michelle Scarborough, associée directrice du Fonds Excelles de BDC Capital, ajoute : « Grâce à une équipe incroyable dirigée par Clarissa et à une plateforme de recherche novatrice, Congruence deviendra rapidement un chef de file dans le domaine des biotechnologies et sera bien positionnée pour révolutionner la recherche de médicaments classique et offrir des avantages réels aux patients. Nous sommes fiers de mener cette ronde de financement et sommes excités à l'idée d'épauler Congruence pendant la prochaine phase de sa croissance. »

En février 2022, Congruence a annoncé sa ronde de financement de série A de 50 millions de dollars US, menée par Amplitude Ventures et le Fonds de solidarité de la FTQ, avec la participation de Lumira Ventures, d'Investissement Québec, d'OrbiMed Advisors, de Driehaus Capital Management et d'autres. Clarissa Desjardins, Ph. D. a créé la société Congruence Thérapeutique en 2021, après avoir fondé et dirigé Clementia Pharmaceuticals, une entreprise qui met au point des traitements pour soigner des maladies infantiles rares des os. L'entreprise a été vendue à Ipsen au début de 2019 pour 1,3 milliard de dollars américains. Le principal produit de Clementia, Sohonos™ (palovarotene), déjà approuvé au Canada et à l'étude par la FDA, est le premier traitement contre la fibrodysplasie ossifiante progressive, une maladie rare débilitante et progressive des os. À Congruence, Clarissa Desjardins a créé une équipe de « chasseurs de médicaments » expérimentés dans les stratégies de lutte contre les maladies rares, le développement clinique, la chimie computationnelle, la chimie thérapeutique médicale et le développement commercial.

À propos de Congruence Thérapeutique

Congruence Thérapeutique est une société de mise au point de médicaments qui tire profit des possibilités offertes par des domaines novateurs, comme celui de la dynamique des protéines, de la biophysique, de l'apprentissage automatique et de la chimie computationnelle pour faire évoluer la recherche pharmaceutique. Notre outil de découverte révolutionnaire de médicaments, RevenirMC, analyse les caractéristiques biophysiques des protéines fonctionnelles et de leurs équivalents pathogènes afin de découvrir des poches allostériques et cryptiques fonctionnelles, ce qui peut conduire à la découverte de petites molécules à un rythme sans précédent.

Pour en savoir plus, visitez www.congruencetx.com.

