-Tanya E. Borsuk, Ph. D., est également nommée vice-présidente directrice, Planification et Développement des affaires

MONTRÉAL, 22 novembre 2022 /CNW/ - Congruence Therapeutics, une entreprise de biotechnologie qui travaille à la croisée de l'informatique et de la découverte de médicaments expérimentaux pour concevoir de nouvelles petites molécules ciblant les maladies de mauvais repliement des protéines, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sharath S. Hegde, Ph. D., en tant que Directeur scientifique.

« Je suis ravie d'accueillir Sharath à Congruence à titre de Directeur scientifique. Sharath est un innovateur en R-D qui a fait ses preuves et qui compte plus de trente ans d'expérience en tant que "chasseur de médicaments" ayant permis la découverte de plusieurs nouvelles thérapies, dont les produits YUPELRIMD et VIBATIVMD, maintenant commercialisés, ainsi que des médicaments candidats à la phase clinique aux derniers stades de leur développement », s'est réjouie la Dre Clarissa Desjardins, chef de la direction de Congruence. « Tanya est une leader bien connue qui possède une expertise considérable en matière d'expansion d'entreprises et qui a joué un rôle dans d'importantes transactions d'entreprises. L'expérience de Sharath et de Tanya sera essentielle à notre réussite pour faire progresser notre plateforme RevenirMC, améliorer nos capacités informatiques et soigner les causes fondamentales de maladies dévastatrices grâce à nos thérapies de la prochaine génération. »

Avant de se joindre à Congruence, le Dr Hegde était directeur scientifique de Herophilus, une entreprise de thérapies neurologiques axée sur la technologie, où il a établi la stratégie en matière de découverte de médicaments et a fait progresser leur projet sur le syndrome de Rett jusqu'aux dernières découvertes. Avant cela, il était directeur scientifique de Recursion, une entreprise biotechnologique d'essais en phase clinique s'appuyant sur l'apprentissage machine et la technologie et comptant une vaste gamme de produits. Au sein de Recursion, le Dr Hedge a joué un rôle clé dans l'accélération des projets de découverte de médicaments, menant à la découverte de REC-3964, la première substance chimique nouvelle de l'entreprise candidate au développement. Avant de passer chez Recursion, le Dr Hegde a passé plus de 15 ans au sein de Theravance Biopharma, où il a occupé des postes de responsabilité croissante pour finir par être nommé vice-président principal et chef de la recherche. Avant de se joindre à Theravance, le Dr Hegde a passé neuf ans chez Syntex Corporation, dont Roche a fait l'acquisition par la suite. Il a obtenu son doctorat en pharmacologie à l'Université de Houston et son baccalauréat en pharmacie ainsi que sa maîtrise en pharmacie à l'Université de Mumbai.

« Congruence est une entreprise très intéressante dotée d'une technologie nouvelle et différenciée en matière de conception de médicaments, tenant compte des limites des approches traditionnelles grâce à de nouvelles méthodes de calcul pour étudier les changements structurels et dynamiques des protéines mutées. Je suis enthousiasmé à l'idée de travailler avec Clarissa et l'équipe pour faire progresser la plateforme RevenirMC et créer des médicaments qui corrigent la pathogenèse sous-jacente des maladies », a déclaré le Dr Hegde.

De plus, Congruence a récemment nommé Tanya E. Borsuk, Ph. D., en tant que vice-présidente directrice, Planification et Développement des affaires. La Dre Borsuk se joint à Congruence en quittant Sitryx Therapeutics, où elle a occupé le poste de chef des opérations commerciales. Avant Sitryx, elle était vice-présidente de la stratégie de portefeuille et des alliances chez Flagship Pioneering, où elle était chargée de guider les plateformes de démarrage et les stratégies cibles des sociétés de capital de risque du secteur des sciences de la vie, le développement des entreprises et les activités de développement des affaires dans tout l'écosystème de Flagship. Lors de son mandat pour cette entreprise, elle a participé à la mise en œuvre de la stratégie de Generate Biomedicines, la jeune entreprise phare de Flagship dans le secteur de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine. En tant que membre de l'équipe de direction, elle a aidé à obtenir le financement de série B et à conclure la transaction de R-D multicibles avec Amgen, évaluée à plus de 1,9 milliard de dollars. Avant cela, elle a fait partie des équipes de développement des affaires de Bristol Myers Squibb et de Celgene Corporation avant son acquisition par BMS. À ce titre, la Dre Borsuk était chargée de mettre en œuvre des collaborations cliniques, des placements de capitaux propres et des accords de licence évalués à plus de 1,4 milliard de dollars. Elle détient un doctorat en biologie cellulaire et en génétique moléculaire de l'Université Rutgers, un baccalauréat en biologie de l'Université Queen's et une mini-maîtrise en administration des affaires de l'Université Rutgers.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de me joindre à Congruence à ce moment de la croissance de l'entreprise. La plateforme RevenirMC représente une évolution importante dans la façon dont l'industrie découvre des médicaments et combine le meilleur de l'apprentissage machine, des capacités de calcul et de la dynamique des protéines pour découvrir des poches de liaison cryptiques et nouvelles que les autres technologies ne voient pas. Il me tarde de mettre à profit mon expérience scientifique et commerciale pour mettre en valeur nos capacités dans l'ensemble de l'industrie et aider Congruence à devenir une entreprise de biotechnologie de premier plan », a déclaré la Dre Borsuk.

À propos de Congruence Therapeutics

Congruence Therapeutics est une entreprise de découverte de médicaments qui exploite de façon unique la puissance de domaines novateurs comme la dynamique des protéines, la biophysique, l'apprentissage machine et la chimie computationnelle. Notre moteur de découverte révolutionnaire, RevenirMC, voit les protéines d'une façon inobservable à d'autres : dans leur état dynamique complet.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.congruencetx.com .

Personne-ressource :

Charles Grubsztajn

Chef d'exploitation

[email protected]

Personne-ressource pour les médias

Amy Conrad

Juniper Point

[email protected]

858 366-3243

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1952949/Congruence_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Congruence Therapeutics