Congrès international de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) 2024 - 8,5 M$ pour renforcer l'innovation et les collaborations en sciences de la vie

SAN DIEGO, Californie, le 3 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion du congrès international de la Biotechnology Innovation Organization (BIO), qui se déroule présentement à San Diego, aux États‑Unis, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce l'attribution de contributions financières totalisant 8,5 millions de dollars pour appuyer la réalisation de projets visant à renforcer l'innovation et les collaborations dans le secteur stratégique des sciences de la vie.

Fonds de recherche du Québec (FRQ) et Oncopole

Le FRQ et son pôle de recherche sur le cancer, l'Oncopole, prévoient la formation d'un regroupement académique dans le cadre de l'initiative PROVEM. Ce regroupement aura le mandat de recueillir et d'analyser des données probantes pour évaluer les innovations technologiques en contexte réel d'utilisation. Il agira en tant que plateforme d'expertise afin d'aider le réseau de la santé à prendre des décisions éclairées quant aux innovations à utiliser pour lutter contre le cancer.

Une enveloppe de 2 millions de dollars permettra de soutenir cette initiative, dont 1 million de dollars proviennent du gouvernement du Québec et 1 million de l'Oncopole, par l'entremise de son partenaire fondateur Merck Canada ainsi que GlaxoSmithKline (GSK) et Pfizer Canada.

FRQ et Novo Nordisk Canada

Le FRQ établit également un partenariat d'envergure avec l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk Canada. Ce partenariat vise l'élaboration de nouvelles solutions, notamment liées à la santé publique, à la médecine de précision et à l'intelligence artificielle, qui permettront de progresser vers une santé durable et de réduire le fardeau des maladies chroniques.

Le gouvernement du Québec et Novo Nordisk Canada accordent respectivement une somme de 2,5 millions de dollars en appui à ce partenariat, totalisant ainsi un investissement de 5 millions de dollars. Une annonce plus détaillée aura lieu à l'automne prochain.

Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM)

Le CQDM met en place deux initiatives dans le cadre du projet mobilisateur visant à faire du Québec un pôle d'innovation mondial des thérapies basées sur l'acide ribonucléique (ARN), pour lequel le gouvernement avait annoncé l'attribution d'une somme de 20,3 millions de dollars le 30 avril 2024.

Premièrement, pour animer et faire rayonner la filière ARN au Québec et à l'international, le CQDM lance l'image de marque suivante : AReNA, Pôle ARN du Québec. Celle-ci sera véhiculée entre autres sur le Web et les réseaux sociaux. Menée conjointement par le CQDM, Axelys, ARN Québec et Montréal InVivo, l'initiative AReNA stimulera notamment les maillages et les partenariats entre l'industrie et la recherche publique.

Deuxièmement, le CQDM annonce la création d'un regroupement d'organisations, qui sera connu sous le nom de la CELLULE, afin de soutenir le développement des technologies ARN les plus prometteuses. Celui-ci comprendra notamment des membres d'Axelys, du FRQ, de Génome Québec, de Médicament Québec et du CQDM. Un comité consultatif industriel de renommée internationale sera aussi formé pour cibler des technologies novatrices et appuyer leur développement. De plus, l'initiative prévoit la mise en place d'une chaîne de financement pour soutenir les étapes critiques de la R-D, des phases précoces jusqu'à la commercialisation.

BIOQuébec et Maryland Tech Council

BIOQuébec et Maryland Tech Council ont conclu un protocole d'entente de collaboration et de coopération, qui renforcera le secteur des sciences de la vie tant au Québec qu'au Maryland, aux États‑Unis. L'entente privilégiera la mise en commun de connaissances et d'initiatives pour favoriser l'innovation et la croissance de ce secteur, et comprend notamment l'organisation d'activités communes afin de faciliter les occasions d'affaires, de partenariats et de réseautage.

CATALIS Québec

Le gouvernement du Québec attribue une contribution financière de 5 millions de dollars à CATALIS Québec jusqu'en 2026 pour optimiser la réalisation de projets de recherche clinique financés par les entreprises privées au Québec et en augmenter le nombre.

Le soutien financier permettra également au réseau CATALIS Québec de coordonner les forces vives dans le domaine de la recherche clinique pour bâtir un environnement innovant et propice aux projets de recherche au Québec. L'organisme favorisera ainsi la collaboration entre l'industrie biopharmaceutique et les établissements et les centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. De plus, il assurera la visibilité du Québec à l'international, ce qui rejoint les objectifs de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025.

Citations :

« Au Québec, on veut renforcer notre capacité à faire de la recherche, à multiplier les collaborations et à développer des créneaux d'avenir, comme l'ARN messager. Toutes les initiatives annoncées aujourd'hui rejoignent notre vision de bâtir un écosystème des sciences de la vie encore plus innovant et dynamique. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La problématique du manque de données en milieu réel d'utilisation permettant l'évaluation complète des nouvelles technologies offertes au système de santé s'accentue. La plateforme PROVEM de l'Oncopole est un moyen concret de développer une expertise québécoise, qui permet des décisions mieux éclairées et la réduction des risques associés aux incertitudes. Par ailleurs, depuis quelques années, le FRQ travaille à créer un effort significatif en santé durable, et je suis particulièrement heureuse d'annoncer un partenariat public-privé avec Novo Nordisk Canada. Je suis convaincue que nos expériences seront source de synergies et d'avancements pour lutter contre l'obésité, les maladies chroniques et, plus largement, la santé durable. »

Carole Jabet, directrice scientifique du secteur Santé du FRQ et directrice de l'Oncopole

« Alors que le monde biopharmaceutique s'engage dans l'ère des thérapies ARN, il est temps de tirer profit de l'expertise de haut calibre du Québec dans ce domaine. AReNA mobilise les acteurs clés du Québec et permet de mettre en lumière l'expertise, les ressources et les entreprises québécoises, tout en stimulant le développement d'une culture, de compétences, d'outils et d'innovations essentiels au développement des thérapies de demain. »

Diane Gosselin, présidente-directrice générale du CQDM

« Nous sommes heureux de nous associer avec le Maryland Tech Council grâce à ce protocole d'entente. Cette collaboration offre non seulement à nos membres des occasions précieuses de connexion avec le marché américain, mais assure également des bénéfices mutuels, en enrichissant le secteur des sciences de la vie tant au Québec qu'au Maryland par la mise en commun de connaissances et d'initiatives. C'est une étape pratique pour élargir notre portée et notre impact, en renforçant nos industries à l'échelle internationale. »

Benoit Larose, président-directeur général de BIOQuébec

« Le réseau CATALIS Québec se réjouit de bénéficier à nouveau de la confiance du gouvernement du Québec grâce à un financement renouvelé. Celui-ci nous permettra de mettre en œuvre notre plan stratégique ambitieux pour 2024-2028, qui s'adapte aux récentes transformations de l'écosystème de la recherche. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la force et l'expertise d'un réseau dévoué de partenaires publics-privés qui ont à cœur d'optimiser la recherche clinique pour le bien des patients et des patientes du Québec. »

Danika Laberge, présidente-directrice générale de CATALIS Québec

Faits saillants :

L'industrie québécoise des sciences de la vie regroupe environ 750 entreprises, qui emploient plus de 39 000 personnes, et plusieurs grandes multinationales dans les secteurs biopharmaceutique et des technologies médicales.

La délégation québécoise présente au congrès BIO regroupe 33 entreprises et 14 organismes de recherche et partenaires de l'industrie, totalisant 90 participants. La mission est organisée par Investissement Québec International, en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et la Délégation générale du Québec à Los Angeles. Cet événement est le plus important rendez-vous annuel international du secteur biopharmaceutique.

Par l'entremise de la SQSV 2022-2025, le gouvernement du Québec aspire à bâtir un environnement d'affaires adapté à la réalité du secteur des sciences de la vie pour lui permettre de se développer de façon solide et durable. Cette stratégie a notamment pour objectif de générer des synergies pour relever les grands défis de santé.

Le FRQ promeut et soutient la recherche, la formation des chercheurs et la mobilisation des connaissances, notamment en sciences de la santé.

L'Oncopole constitue le pôle de recherche sur le cancer du FRQ. Modèle original et unique au Québec, il démontre la capacité d'attirer des investissements, en particulier avec des partenariats public-privé.

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique qui a été désigné comme seul regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) pour appuyer les innovations en développement des médicaments au Québec. Il favorise le développement collaboratif avec les universités et les centres de recherche publics au Québec.

BIOQuébec représente plus de 185 entreprises et organismes de l'industrie des sciences de la vie, favorise le maillage et agit comme un lien entre les secteurs privé et public.

En collaboration avec les établissements de santé et l'industrie, CATALIS Québec a pour mission d'optimiser et d'harmoniser les pratiques ainsi que d'informatiser les processus afin d'accélérer le démarrage des essais cliniques au Québec et d'en faciliter la réalisation.

