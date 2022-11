Congrès général de l'UPA : producteurs de savoir-faire et de passion

LONGUEUIL, QC, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Quelque 550 participants, délégués, observateurs et décideurs des secteurs agricole et forestier du Québec se réuniront, les 29 et 30 novembre prochains au Centre des congrès de Québec, à l'occasion du 98e congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

« Les productrices et producteurs agricoles et forestiers, en tant que professionnels responsables et essentiels, sont des gens passionnés, dotés d'une expertise inégalée et qui pratiquent un métier noble et exigeant. Ils sont aussi confrontés à des défis énormes, en l'occurrence économiques, climatiques et territoriaux. C'est pourquoi l'avenir alimentaire des Québécoises et des Québécois est largement conditionnel à l'adoption, en toutes circonstances, de politiques et de mesures qui permettent aux productrices et aux producteurs de vivre pleinement de leur métier », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Trois résolutions extraordinaires directement branchées sur ces enjeux, seront proposées aux délégués : la première sur la hausse rapide et importante des coûts de production, des taux d'intérêt et de l'endettement; la deuxième sur la pression constante que subissent les entreprises agricoles et forestières en raison des empiétements, de la spéculation et de l'étalement urbain; la troisième sur l'urgence climatique et son impact sur les activités agricoles et forestières d'ici et d'ailleurs dans le monde.

« Nos entreprises, petites et grandes, évoluent dans un contexte d'endettement croissant et de rentabilité moindre, au sein d'un environnement fiscal et réglementaire qui ne favorise pas toujours la croissance. La situation géopolitique, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, la lourdeur administrative, la hausse soutenue de la valeur des terres et les changements climatiques accentuent très fortement les répercussions de ces lacunes. La résilience des entreprises, à qui l'on demande de nourrir durablement les consommateurs d'ici et d'ailleurs sans soutien comparable à ceux de leurs principaux compétiteurs internationaux, doit être davantage prise en compte », a continué M. Caron.

Les participants assisteront aussi à des allocutions et présentations de haut calibre, notamment de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, de la présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture, Mary Robinson, des président et secrétaire général d'UPA Développement international, Marcel Groleau et Hugo Beauregard-Langelier ainsi que de l'historien Éric Bédard.

Quatre experts de renom aborderont le rôle des producteurs et leur place dans le secteur agroalimentaire et la société selon quatre grandes thématiques, soit la mise en marché collective, l'environnement, l'aménagement du territoire et la valorisation de la profession. La grande fête agricole et forestière (activité privée), animée par le comédien Rémi-Pierre Paquin, accueillera quelque 700 convives qui célébreront l'action collective avec la remise de quatre grands prix d'excellence et d'un prix Coup de cœur.

La programmation détaillée est disponible ici.

Les allocutions et conférences mentionnées précédemment seront diffusées en direct sur Facebook.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent obtenir une accréditation obligatoire par courriel auprès de madame Jessica Blackburn ( [email protected] ). Toute demande d'entrevue doit être également formulée à la même adresse courriel ou par cellulaire : 418 540-0638.

Une salle de presse (salle 202) sera réservée aux journalistes pour toute la durée du Congrès.

