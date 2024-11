Congrès général de l'UPA : Du cœur au ventre depuis 100 ans

LONGUEUIL, QC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Quelque 600 participants, délégués, observateurs et décideurs des secteurs agricole et forestier du Québec se réuniront, les 3 et 4 décembre prochain au Centre des congrès de Québec, à l'occasion du 100e Congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

« La réponse des gouvernements aux difficultés de milliers d'entreprises agricoles, ces deux dernières années, a pris la forme d'un certain nombre de chantiers et d'initiatives. Cette ouverture n'a toutefois pas comblé l'ensemble des attentes et des besoins. Il faut donc continuer de tendre vers des politiques, des mesures et des budgets qui permettent aux producteurs agricoles et forestiers de vivre pleinement de leur métier, de saisir l'ensemble des possibilités sur tous les marchés, d'évoluer dans un environnement d'affaires compétitif et d'assurer l'avenir de la relève », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Sous le thème Du cœur au ventre depuis 100 ans, les participants profiteront du Congrès général pour échanger sur plusieurs enjeux de l'heure dans les secteurs agricole et forestier, comme le renouvellement de la Politique bioalimentaire du Québec en 2025, les suites de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles ainsi que la prochaine élection fédérale.

De plus, les congressistes assisteront à des allocutions et présentations de haut calibre, notamment du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, et du deuxième vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), Pierre Lampron (en présence du président de la FCA, Keith Currie). L'organisatrice communautaire, femme politique et militante féministe Françoise David, l'animateur, enseignant, communicateur et vulgarisateur Martin Carli, ainsi que le journaliste et présentateur Pierre-Olivier Zappa, s'adresseront aussi aux participants.

Une année d'hommages à celles et ceux qui nourrissent le Québec depuis des générations

Les congressistes profiteront du Congrès général annuel pour souligner, dans le cadre du gala La grande fête agricole et forestière, la fin d'une année largement consacrée au 100e anniversaire de l'organisation. Rappelons que la programmation du centenaire s'est inscrite dans la thématique Du cœur au ventre depuis 100 ans, qui illustre l'essence même de l'organisation.

Passions et réalisations des productrices et producteurs, engagement et ambitions des gens de la terre, défis et accomplissements d'une communauté fortement ancrée dans le territoire, moments historiques de l'agriculture de chez nous : le centenaire de l'UPA était une occasion unique de faire découvrir aux Québécoises et Québécois l'apport inestimable des productrices, des producteurs et de leur organisation au vivre ensemble d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Le programme préliminaire est disponible ici.

Plusieurs segments du Congrès général seront diffusés en direct sur Facebook (incluant le rapport des activités 2024 et les allocutions de messieurs Caron, Lamontagne et Lampron - voir programme préliminaire).

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent obtenir une accréditation obligatoire par courriel auprès de madame Jessica Blackburn ( [email protected] ). Toute demande d'entrevue doit être formulée à la même adresse courriel ou par cellulaire : 579 859-0755.

par courriel auprès de madame ( ). Toute demande d'entrevue doit être formulée à la même adresse courriel ou par cellulaire : 579 859-0755. Une salle de presse (salle 202) sera réservée aux journalistes pour toute la durée du Congrès.

