QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Quelque 700 convives ont célébré l'action collective lors de La grande fête agricole et forestière tenue hier à Québec en marge du Congrès général 2022 de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Cette année, le très attendu gala, présenté par Desjardins et animé par le comédien Rémi-Pierre Paquin, s'est tenu dans un décor blanc immaculé, sous le thème Perles et nœuds papillons. Au menu de cette élégante soirée : un souper aux saveurs bien de chez nous, la remise de quatre grands prix d'excellence et d'un prix Coup de cœur, sans oublier une bonne dose de chaleur humaine! [PHOTOS]

Les quatre grands prix d'excellence et le prix Coup de cœur sont décernés chaque année à des groupes ou des équipes qui ont travaillé sur des projets collectifs pour le développement ou la valorisation de l'agriculture, mobilisé les producteurs et autres intervenants autour de grands enjeux agricoles et forestiers ou réalisé des projets en mise en marché.

Le prix ENVIRONNEMENT - Hélène-Alarie, présenté par Énergir, récompense des équipes qui ont mené des projets visant l'adoption de nouvelles pratiques agroenvironnementales ou l'adaptation aux changements climatiques ou en faveur de l'agriculture et de la foresterie durables. Il a été remis cette année à l'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie pour le déploiement d'une stratégie phytosanitaire durable dans les vergers.

En 2021, l'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie entreprend une démarche afin de jeter les bases d'une stratégie phytosanitaire adaptée aux réalités de la région. Pour les producteurs de vergers, le succès de leur production demande plusieurs compétences techniques, notamment pour les traitements phytosanitaires. Or, il n'y a jamais eu d'observations suffisamment documentées dans la région pour mettre en place une démarche fiable. Le projet permet donc de bien connaître le terrain quant à l'implantation de la stratégie. Les informations recueillies mèneront à la création d'une antenne gaspésienne pour le Réseau d'avertissements phytosanitaires.

Le prix DÉVELOPPEMENT - Gérard-Filion, présenté par Desjardins, met en lumière des réalisations et des gains obtenus collectivement dans les domaines de la mise en marché, du développement régional, de la protection du territoire, ou encore des actions déterminantes en faveur de la relève et de l'agriculture de proximité. Cette année, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a obtenu cette reconnaissance pour sa première édition de l'événement Festifraîches.

Pour sa première édition, l'événement Festifraîches, qui a eu lieu du 12 au 14 août 2022, a mis en valeur les fraises et framboises d'automne. Dix fermes de huit régions ont accueilli familles et amoureux de produits locaux avec des activités variées et un marché d'artisans gourmands. L'accès aux petits fruits locaux et leur promotion pendant leurs périodes d'abondance sont au cœur de cette initiative et apportent un rayonnement sur l'ensemble des producteurs. Dorénavant, les fraises d'automne seront un must sur le marché.

Le prix SOLIDARITÉ - Jean-Paul-Raymond, présenté par Aliments du Québec, met à l'honneur l'engagement syndical ou des actions de mobilisation et de concertation menées par des groupes d'agricultrices et d'agriculteurs, ou de productrices et producteurs forestiers. Cette année, il a été décerné au Syndicat des producteurs de bovins d'Abitibi-Témiscamingue pour son Programme d'aide à la relève en production bovine en Abitibi-Témiscamingue.

Le Syndicat des producteurs de bovins d'Abitibi-Témiscamingue a mis sur pied un projet d'envergure visant à favoriser la création d'entreprises bovines dans la région. Sur le modèle donner une vache à la relève, des fermes de bovins de boucherie se sont engagées à vendre un sujet reproducteur à très bas prix de manière à constituer un troupeau de 30 animaux destiné à une relève et à préserver la pérennité de cette production. Le producteur est choisi au terme d'un processus neutre axé sur le potentiel de réussite du projet entrepreneurial. Un éleveur expérimenté est également attitré au candidat afin d'assurer la réussite du démarrage en production.

Le prix VALORISATION - Laurent-Barré, présenté par le Conseil canadien du commerce de détail, Les Compagnies Loblaw limitée, IGA et Metro inc., couronne des initiatives inspirantes valorisant la profession, l'agriculture et la foresterie privée. Il a été remis cette année au Syndicat de l'UPA des Etchemins pour sa série d'entrevues radiophoniques Nos agriculteurs en ondes.

Depuis février 2022, une série d'entrevues radiophoniques, à raison de deux par semaine, se déroule avec des dizaines de productrices et producteurs agricoles des MRC des Etchemins, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan. Ces entrevues visent à mieux faire comprendre aux auditeurs la réalité quotidienne de nos agricultrices et agriculteurs, et ce, dans une grande variété de productions. Une banque de noms de producteurs a été dressée par les administrateurs qui ont ainsi tissé des liens entre eux, avec les participants, les partenaires médias et les membres de l'équipe radio.

Le prix COUP DE CŒUR, présenté par l'Union, a été remis cette année à Lionel Levac, journaliste agricole qui souligne cette année ses 50 ans de métier.

Journaliste et chroniqueur à Radio-Canada pendant plusieurs décennies, M. Levac est une véritable référence dans le domaine qui a su mériter, au fil des ans, le respect et la confiance de l'ensemble des productrices et des producteurs agricoles du Québec.

Famille agricole de l'année

La grande fête agricole et forestière a aussi été l'occasion d'honorer la famille Champagne, consacrée famille agricole 2022 par la Fondation de la famille agricole. La Ferme Champagne et Frères, de la région de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, œuvre dans le secteur laitier et, très bientôt porcin et acéricole. L'excellence des produits offerts aux consommateurs, la qualité de vie au sein de l'entreprise et le bien-être des employés ont toujours été des valeurs essentielles pour cette famille passionnée et très représentative des valeurs agricoles québécoises.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Jessica Blackburn, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, 450 679-0540, poste 8415 | 418 540-0638 | [email protected]