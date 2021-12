Congrès général 2021 de l'UPA : la confiance est au rendez-vous!

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Sous le thème Nourrir l'humanité durablement, plus de 600 personnes, incluant près de 350 délégués, ont participé, en tout ou en partie, au Congrès général 2021 de l'Union des producteurs agricoles (UPA), du 30 novembre au 2 décembre à Québec.

« L'agriculture québécoise est sur une belle lancée, malgré les nombreux défis. Les deux dernières années ont démontré la résilience du secteur. Elles ont aussi relancé l'engouement citoyen pour les aliments de chez nous. Nous devons continuer de miser sur cette demande grandissante pour des aliments de qualité exceptionnelle en répondant toujours plus fidèlement aux attentes des consommateurs. L'enjeu environnemental sera déterminant à cet égard et le soutien indéfectible des gouvernements canadien et québécois sera indispensable pour maintenir la compétitivité de nos entreprises. Notre avenir alimentaire est conditionnel à la bonification des programmes de gestion des risques, à la protection accrue du territoire agricole, à l'adoption d'une réglementation raisonnée à tous les égards et à l'accès facilité à une main-d'œuvre qualifiée. J'ai confiance en notre avenir, car je sais que collectivement, on peut accomplir de grandes choses », a déclaré le nouveau président général de l'UPA, Martin Caron.

La tenue en présentiel de cet événement annuel d'envergure, pour la première fois depuis 2019, a permis des discussions passionnantes sur les enjeux agricoles de l'heure, en l'occurrence la nécessité d'un système alimentaire plus durable à l'échelle de la planète, ainsi que des conférences captivantes sur le paysage agricole français et européen. Le Congrès général a aussi permis de célébrer l'action collective lors de La grande fête agricole et forestière tenue en marge de l'événement.

PHOTOS | NOUVELLES ET VIDÉOS

La Commission électorale de l'UPA a officiellement confirmé l'élection du premier vice-président, Martin Caron, à la présidence générale de l'organisation. Paul Doyon, deuxième vice-président, accède quant à lui à la première vice-présidence. La présidente des Producteurs de pommes du Québec (PPQ), Stéphanie Levasseur, est pour sa part élue deuxième vice-présidente. Rappelons que Marcel Groleau, producteur laitier de Thetford Mines et président général depuis 2011, a annoncé plus tôt cette année qu'il ne solliciterait pas un sixième mandat à ce poste. Messieurs Caron, et Doyon et Mme Levasseur ont entamé leur mandat respectif à la clôture des travaux du Congrès général.

Présentations (vidéo) de Martin Caron, Paul Doyon et Stéphanie Levasseur

Les participants ont eu l'occasion d'entendre une allocution du président général sortant de l'Union, Marcel Groleau, dans laquelle il a dressé un survol des grands dossiers qu'il a pilotés ces dix dernières années. Ils ont aussi accueilli la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, la cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade, le chef du deuxième groupe d'opposition, Gabriel Nadeau-Dubois, et le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre-Plamondon.

Les participants ont également assisté à deux conférences et un panel permettant d'alimenter leur réflexion sur l'agriculture d'ici et d'ailleurs. En lien avec la thématique du Congrès général et le Mouvement international Nourrir l'humanité durablement de la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire, ce panel a permis d'échanger sur l'alimentation durable à l'échelle planétaire ainsi que sur les nécessaires changements de paradigmes économiques, environnementaux et sociaux pour atteindre cet objectif.

Les délégués ont également profité du Congrès général 2021 pour adopter plusieurs résolutions à propos d'enjeux déterminants pour l'organisation, les producteurs et les secteurs agricoles et forestiers québécois. Parmi celles-ci, mentionnons une importante résolution sur une formule de financement plus équitable entre les groupes affiliés de l'Union ainsi qu'une modulation de la cotisation tenant davantage compte des revenus et de la taille des entreprises.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Jessica Blackburn, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, 450 679-0540, poste 8415 | 418 540-0638 | [email protected]

Liens connexes

https://www.upa.qc.ca