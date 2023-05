Congrès du SCFP-Québec : un total de 274 510 $ remis aux grévistes et lock-outés

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le 33e Congrès du SCFP-Québec a vécu un moment de grande solidarité et de générosité cet après-midi lorsqu'une collecte de fonds a été organisée pour venir en aide au Syndicat des débardeurs du port de Québec (SCFP 2614), en lock-out depuis huit mois, et le Syndicat des employés de la Société québécoise du cannabis (SCFP 5454), en grève depuis un an. En tout, 274 510 $ seront remis aux deux sections locales.

« Quel altruisme! Je suis fier de nos sections locales qui viennent en aide à des confrères et consœurs vivant des situations très difficiles. Dans les deux cas, des vies ont été dévastées. Cet argent s'ajoute à leurs prestations de grève et sera, on l'espère, reçu comme un baume », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Les personnes présentes dans la salle ont procédé à une collecte de fonds totalisant 137 255 $. Les deux dirigeant(e)s pancanadien(ne)s du SCFP, Mark Hancock, président, et Candace Rennick, secrétaire-trésorière, étaient dans la salle et ont promis de doubler le montant, d'où les 274 510 $.

« Il n'y a pas de meilleure manière de dépenser de l'argent que d'appuyer les personnes qui se tiennent debout pour leurs droits », d'ajouter les deux élus nationaux.

Depuis maintenant huit mois, ce sont 81 familles de débardeurs de Québec dont les vies ont été chamboulées et qui voient quotidiennement des briseurs de grève effectuer leur travail. Cependant, les lock-outés peuvent compter sur la solidarité et le soutien financier des autres syndicats du SCFP.

De leur côté, les membres du SCFP à la SQDC sont en grève depuis maintenant un an. Ces personnes salariées gagnent, à l'embauche, seulement 17 $ l'heure. Ils et elles réclament des conditions de travail dignes d'une société d'État.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le secteur incendie ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

