Congrès du Conseil central de la Montérégie : la solidarité régionale face à une attaque sans précédent envers les syndicats

VALLEYFIELD, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le 11e Congrès du Conseil central de la Montérégie, qui marque le 30e anniversaire de l'organisation, s'ouvre aujourd'hui à Valleyfield. « La solidarité syndicale régionale doit être un rempart face au démantèlement de l'état et à l'affaiblissement de notre outil collectif syndical qui est mis de l'avant par le gouvernement Legault », lance Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie.

Cette dernière estime que la vigilance syndicale doit s'exprimer sur toutes les tribunes régionales, notamment dans les municipalités et auprès des élu-es de la région. « Les projets de loi 89 et 101 du ministre Boulet visent à affaiblir les syndicats pour laisser le champ libre à la privatisation des services publics et à un retour de l'austérité. En limitant le droit de grève (projet de loi 89), le ministre Boulet prétend aider les plus vulnérables, mais il cherche bien plus à faciliter les mesures d'austérité en affaiblissant les syndicats. Nous ne nous laisserons pas faire et serons la voix de l'ensemble des citoyens et citoyennes de notre région qui ont besoin de services publics de qualité et accessibles », ajoute la présidente.

Elle fait aussi valoir qu'il est impensable de faire des compressions budgétaires dans un contexte où d'importants chantiers régionaux, comme celui du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, de Northvolt ou l'agrandissement de l'aéroport de Saint-Hubert, vont mettre une pression sur les écoles, les hôpitaux, les routes et le transport collectif qui peinent déjà à suffire aux besoins. « L'expansion économique est une bonne nouvelle, mais il faut que le gouvernement soit cohérent et permette aux personnes qui vont arriver dans la région d'avoir les services nécessaires. Ce n'est pas en faisant des compressions que ce sera possible », fait valoir Annette Herbeuval.

Le 11e Congrès du Conseil central permettra aux délégué-es des syndicats de toute la région de discuter du rôle qu'ils peuvent jouer dans ce contexte tendu où les acquis sur lesquels nous comptions depuis la Révolution tranquille sont remis en question par un gouvernement qui a perdu l'appui populaire et travaille surtout pour le patronat.

Intégration des travailleuses et travailleurs étrangers

Le congrès se penchera aussi sur l'immigration qui est une solution aux différentes pénuries de main-d'œuvre en Montérégie. « Il est tout à fait regrettable que certains employeurs utilisent le statut précaire de certains travailleurs et travailleuses pour les empêcher de revendiquer leurs droits. C'est la vieille stratégie qui vise à diviser pour régner. La solution est d'accueillir et d'intégrer dans nos syndicats celles et ceux qui viennent d'autres pays pour nous prêter main-forte », conclut la présidente.

Dans la région, le Conseil central de la Montérégie-CSN rassemble près de 34 000 syndiqué-es issus des secteurs public et privé, regroupés dans plus de 200 syndicats. Pour sa part, la Confédération des syndicats nationaux compte plus de 330 000 membres présents dans tous les secteurs d'activité.

