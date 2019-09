Congrès du CIQ : les transformations numériques dans la mire des ordres professionnels

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), le regroupement des 46 ordres professionnels de la province, accueille près de 500 participants et participantes à la 8e édition de son Congrès, au Palais des Congrès de Montréal. Le thème de cette année, « Professions branchées : entre audace et convictions », invite les ordres professionnels à réfléchir au rôle qu'ils ont à jouer dans les innombrables changements technologiques.

Alors que les cas de vols de données et d'identité, la sécurité informatique et l'espionnage sur les réseaux sociaux font couramment la manchette, le Congrès portant sur ces préoccupations tombe à point nommé. Qui plus est, l'essor des nouvelles technologies a des répercussions directes sur les conditions d'exercice des professionnels ainsi que sur le plan éthique.

« De nombreux ordres professionnels ont déjà amorcé une réflexion visant un meilleur encadrement de cette révolution technologique, cependant plusieurs incertitudes persistent. Qu'en est-il de la confidentialité des données des clients/patients? Comment concilier éthique et innovation? Ce sont des questions qui méritent toute notre attention », fait valoir la présidente du CIQ, Mme Gyslaine Desrosiers.

« Considérant le fait que Montréal représente un pôle d'attraction en intelligence artificielle (IA), ce Congrès est l'occasion de mieux comprendre comment les professionnels pourront intégrer ces transformations numériques à leurs pratiques », renchérit Mme Desrosiers.

Une programmation diversifiée

Tout au long du congrès, les discussions s'articuleront autour de quatre piliers qui préoccupent le CIQ et les ordres professionnels, soit :

La télépratique;

L'intelligence artificielle (IA);

La protection des données;

Les réseaux sociaux.

Pour alimenter la réflexion, des conférenciers hautement reconnus et de tous les horizons viendront partager leurs expertises. Le Congrès s'ouvrira ainsi avec la conférence de Mme Abigail Posner, directrice en stratégie marketing chez Google, mais comptera aussi sur la présence de Mme Lyse Langlois, directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux et éthiques de l'IA et du numérique (OBVIA), M. Guillaume Lavoie, expert en économie collaborative, et Mme Kathy Malas, adjointe au président-directeur général en innovation et IA du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Pour tous les détails du Congrès, visitez le site web : https://congres.professions-quebec.org/fr

