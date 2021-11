« La formation continue tout au long de la vie professionnelle est plus que jamais essentielle pour permettre aux personnes de s'adapter aux changements technologiques et à la transformation importante que vit le marché du travail actuel. Le soutien financier accordé pour l'organisation du Congrès annuel de l'Ordre des administrateurs agréés est un exemple concret de l'engagement de notre gouvernement en matière de formation. Par ses activités de formation bien ciblées, cet événement permet aux gestionnaires professionnels de parfaire leurs connaissances en vue d'assurer la performance de leurs organisations. Ce congrès est en parfaite adéquation avec les enjeux de gestion actuels, contribuant ainsi au rayonnement et au dynamisme de la région de Montréal », mentionne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« On constate bien depuis le début de la pandémie l'importance de l'information et de la communication, ainsi que le délicat équilibre que son exercice demande » souligne Alexandre Bellemare, Adm.A., président de l'Ordre des administrateurs agréés. « Dans les organisations, de nouveaux réflexes sont apparus pour échanger et communiquer, via des écrans, des fils de conversation instantanée, des réseaux partagés. Le monde des affaires a été fortement touché. Les gestionnaires, administrateurs, dirigeants et consultants ont dû subitement revoir leurs façons de communiquer avec leurs équipes, leurs clients et le public. »

Valoriser l'information détenue et maîtriser la communication interne et externe sont donc des atouts importants pour les gestionnaires et les administrateurs.

À propos de l'Ordre des administrateurs agréés

L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l'Ordre sont des gestionnaires professionnels qui portent le titre d'administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent dans tous les secteurs de l'activité économique du Québec. Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de projet, de l'administration publique, etc.

