Le personnel professionnel des cégeps réuni à Victoriaville pour faire le point sur les enjeux du réseau collégial

VICTORIAVILLE, QC , le 28 avril 2026 /CNW/ - Plus de 60 personnes déléguées de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) convergeront vers Victoriaville pour participer au conseil fédéral élargi (CFE) de la Fédération, qui se déroulera du 28 au 30 avril.

Le président de la FPPC-CSQ, Éric Cyr, sera disponible pour accorder des entrevues individuelles.

Porter la voix du personnel professionnel des cégeps

Convoqué tous les quatre ans, le CFE est un moment phare de la vie syndicale, où la réflexion et la cohésion sont à l'honneur. À cette occasion, les représentantes et les représentants de près de 75 % du personnel professionnel des cégeps échangeront sur les défis auxquels ils font face dans leurs milieux respectifs. Ils adopteront également de nouvelles politiques afin de poursuivre l'amélioration des services offerts par la Fédération. L'animatrice, chroniqueuse et conférencière invitée Émilie Nicolas prononcera la conférence d'ouverture. Elle participera ensuite à un panel d'échanges aux côtés des présidents de la FPPC-CSQ et de la CSQ, Éric Cyr et Éric Gingras.

« Ce qui fait la force de notre fédération, c'est notre ambition d'offrir constamment les meilleurs services à nos membres et de demeurer la voix crédible du personnel professionnel des cégeps auprès des décideuses et des décideurs politiques. Lorsque la FPPC se fait entendre, ce sont les réalités et les solutions portées par nos membres que nous mettons de l'avant », explique le président de la FPPC-CSQ.

Les solutions viennent du terrain

Dans un contexte de fortes pressions sur le réseau collégial, il estime que la démocratie syndicale est plus que jamais pertinente : « Lorsque les membres s'informent, débattent et décident ensemble, ils se donnent un véritable pouvoir d'action sur leurs conditions de travail et sur l'avenir du réseau collégial. Le conseil fédéral élargi est précisément cet espace où la parole des professionnelles et des professionnels se transforme en actions concrètes », ajoute Éric Cyr.

Le CFE sera d'ailleurs une occasion d'amorcer les réflexions qui poseront les bases de la prochaine ronde de renégociation des conventions collectives, lesquelles sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2028.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du Québec, soit environ 2 200 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep, notamment dans la totalité des cégeps anglophones.

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]