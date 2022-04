Congrès 2022 - Le SPGQ tourné vers l'avenir

QUÉBEC, le 9 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que son congrès 2022 prend fin aujourd'hui, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec est résolument tourné vers l'avenir. Les déléguées et délégués réunis au Centre des congrès de Québec sont adopté 22 orientations politiques inspirantes pour guider les actions du syndicat dans les prochaines années.

Parmi les orientations retenues, les déléguées et délégués souhaitent notamment faire reconnaître davantage le rôle de l'État et de son personnel, lutter contre la discrimination systémique et militer pour une protection accrue des personnes en télétravail dans le droit du travail.

« Cette première rencontre d'envergure en présentiel depuis de début de la pandémie a permis de positionner le SPGQ en tant qu'acteur de changement et intervenant de premier ordre en matière de négociation et de défense des droits, signale Line Lamarre, présidente du SPGQ. Dans les prochaines années, notre syndicat poursuivra son travail afin de faire avancer les droits de ses membres et, plus largement, de l'ensemble des travailleuses et travailleurs. »

Ce 11e congrès a aussi été l'occasion d'apporter des modifications aux statuts et règlements de l'organisation. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des propositions et toutes les personnes présentes pour leur participation à cet exercice important pour l'organisation, note Olivier Parent, secrétaire du SPGQ. Ces changements sont un premier pas constructif alors que les travaux sur la gouvernance du syndicat vont se poursuivre dans les prochains mois. »

Le SPGQ tient également à remercier ses partenaires d'avoir contribué à l'événement, notamment La Personnelle qui a une fois de plus montré son soutien à la cause syndical en devenant le partenaire principal de l'événement. Le syndicat souhaite également remercier tout son personnel dévoué pour son travail pour faire de cet événement un véritable succès.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente près de 30 700 spécialistes, dont environ 22 200 dans la fonction publique, 5 300 à l'Agence du revenu du Québec et 3 200 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements: Nathalie Côté, Conseillère à l'information, 418-254-7892 | [email protected]