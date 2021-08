Congédiement au château Champlain - La CSN manifeste contre l'employeur

MONTRÉAL, le 7 août 2021 /CNW Telbec/ - Plusieurs centaines de membres et militants et militantes de la CSN ont manifesté à Montréal samedi après-midi pour soutenir les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain-CSN et leur présidente, Aida Gonçalves, congédiée sans raison par la direction de l'hôtel.

« C'est la solidarité qui fait la force de la CSN. Quand l'une des nôtres est victime d'une injustice, c'est tout le mouvement qui réagit, explique la vice-présidente de la CSN, Katia Lelièvre. C'est pour cette raison qu'il y a des militantes et des militants de tous les secteurs qui sont présents aujourd'hui. On se soutient tous et toutes entre nous. »

À la suite du congédiement de Mme Gonçalves, l'employeur lui a interdit d'accéder aux lieux de travail et a refusé de négocier en sa présence, jusqu'à ce que le Tribunal administratif du travail lui ordonne d'infirmer ces décisions.

« Il est totalement inacceptable que le Château Champlain et Tidan Inc. congédient aussi cavalièrement et injustement une employée qui travaille pour l'hôtel depuis plus de 30 ans, s'insurge Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN). Il est encore plus ridicule qu'un employeur tente de s'approprier le droit de choisir qui représentera le syndicat à la table de négociation, mais j'imagine que nous ne devrions pas être surpris, venant d'une entreprise avec un aussi long historique antisyndical. »

Mme Gonçalves a d'abord été suspendue, puis congédiée, à la suite d'une activité de visibilité organisée par le syndicat le 8 juillet dernier dans le cadre des négociations en vue du renouvellement de leur convention collective. Durant l'évènement, la présidente et les membres du syndicat sont brièvement entrés dans le hall de l'hôtel pour manifester leur mécontentement envers leur employeur sans qu'aucun bris ou acte de vandalisme soit commis.

« Ce genre d'activité est couramment organisé durant les négociations. La réaction de l'employeur est complètement démesurée et s'apparente à de l'intimidation, déplore la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault. Nous sommes ici aujourd'hui par solidarité avec Aida, mais aussi pour affirmer haut et fort le droit des travailleuses et des travailleurs de s'unir et de se mobiliser pour obtenir de meilleures conditions de travail. »

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats, représente plus de 8 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie touristique.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, à la Baie-James et au Nunavik.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements: Guillaume Francoeur, conseiller aux communications -- CSN, [email protected] ou 514 809-8532

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/