QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Congebec est fier d'annoncer la nomination de Tim Ludwig au poste de chef des affaires commerciales.

Tim Ludwig

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de la transformation alimentaire et de la logistique, Tim Ludwig apporte une combinaison rare de connaissances opérationnelles pratiques et de leadership visionnaire. Il est surtout connu comme le fondateur de Bradner Cold Storage, qu'il a lancé en 2011 et développé d'une jeune entreprise de deux personnes en un réseau logistique multi-sites à travers la Colombie-Britannique. Sous sa direction, Bradner s'est distingué par ses solutions axées sur le client, son approche technologique avancée et sa forte culture d'entreprise.

À la suite de la fusion stratégique de Bradner Cold Storage avec Congebec plus tôt cette année, Tim a rejoint le groupe d'actionnaires de Congebec et assume désormais le rôle de chef des affaires commerciales. À ce titre, il dirige la stratégie commerciale de l'entreprise, en alignant les opportunités de marché, les partenariats clients et l'innovation pour propulser la prochaine phase de croissance de Congebec.

La nomination de Tim reflète l'engagement de Congebec envers l'innovation, la proactivité et l'excellence de l'expérience client. Son esprit entrepreneurial et sa connaissance approfondie de l'industrie seront essentiels pour façonner l'avenir des opérations commerciales de Congebec et faire progresser ses solutions de chaîne du froid au Canada et au-delà.

À propos de Congebec

Congebec est un fournisseur canadien de services logistiques à température multiple qui offre des services de distribution à valeur ajoutée pour l'industrie alimentaire, de détail et des biens emballés. Engagé en sécurité alimentaire, Congebec est un leader sur les marchés canadien et nord-américain. Comptant 555 employés et 50 ans d'expérience, l'entreprise opère 16 installations modernes totalisant près de 70 millions de pieds cubes. Ces installations sont réparties stratégiquement au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.congebec.com.

