Congé parental - Gabriel Nadeau-Dubois auprès de sa famille dès la mi-mars

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour l'arrivée de son premier enfant, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, prendra quatre semaines de congé parental à partir de la mi-mars pour être auprès de sa famille. Durant son absence, Manon Massé, à titre de porte-parole de Québec solidaire, questionnera François Legault au Salon bleu et animera le caucus solidaire. Pour sa part, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, soutiendra l'équipe du bureau de circonscription de Gouin.

« Je suis emballé par le nouveau rôle de père qui m'attend et reconnaissant du soutien de mon caucus dans cette aventure. Je suis convaincu que mes collègues défendront avec vigueur le projet de Québec solidaire pendant mon absence. J'ai déjà hâte de leur présenter mon bébé et de poursuivre les préparatifs pour cette année électorale avec eux et elles. Nous avons une équipe redoutable et j'en suis très fier », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

En attendant que l'Assemblée nationale se dote d'une véritable politique de congé parental, Québec solidaire prend des arrangements au sein de son caucus afin de permettre aux nouveaux parents de profiter de ces moments précieux sans affecter les services rendus aux citoyens. Gabriel Nadeau-Dubois sera le 4e élu solidaire à le faire au cours de cette législature après Émilise Lessard-Therrien, Sol Zanetti et Catherine Dorion qui ont accueilli des enfants en 2020.

« C'est important pour Québec solidaire de montrer l'exemple, que l'Assemblée nationale c'est aussi pour les jeunes parents! Je souhaite à Gabriel de chérir ces instants magiques avec sa conjointe et son bébé, l'équipe solidaire sera au front! », déclare Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]