CONFLITS DE TRAVAIL - Projet de loi n° 89 : un mécanisme essentiel pour limiter l'impact des conflits de travail sur l'économie

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue le dépôt du projet de loi n° 89 visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out par le ministre du Travail, Jean Boulet. Alors que notre économie et nos emplois sont déjà mis à mal par l'incertitude actuelle, le projet de loi déposé aujourd'hui représente un rééquilibrage essentiel entre le droit à la négociation collective et la nécessité de limiter les perturbations économiques pour l'ensemble de la société québécoise.

« Certains conflits de travail des dernières années ont eu des impacts considérables sur les entreprises et l'économie. Il faut prendre en considération l'équilibre nécessaire entre les droits de grève des travailleurs et les impacts économiques. Dans ce contexte, nous accueillons très favorablement le projet de loi du ministre Boulet, qui donnera au gouvernement les outils nécessaires pour intervenir », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Un recours exceptionnel pour des situations exceptionnelles

Si la négociation demeure une solution préférable et encouragée, la FCCQ estime qu'un mécanisme d'intervention est essentiel pour éviter des blocages prolongés dans des secteurs névralgiques comme le transport en commun, l'agroalimentaire ou la construction. Le gouvernement fédéral a démontré l'efficacité d'un tel cadre en imposant un arbitrage exécutoire lors de conflits aux conséquences économiques majeures.

« Il est crucial que les parlementaires s'unissent pour adopter ce projet de loi. Il ne favorise ni les employeurs, ni les syndicats, il protège les intérêts supérieurs du Québec. En permettant au ministre d'intervenir dans des cas exceptionnels, cette réforme pourrait aussi inciter les parties à négocier plus rapidement, en minimisant l'impact des conflits sur la population et l'économie québécoise », conclut Mme Proulx.

