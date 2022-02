Conflit en Ukraine : Unis pour l'Ukraine

QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En soutien à la communauté ukrainienne, l'opposition officielle souhaite exprimer sa solidarité avec l'Ukraine et l'ensemble de la diaspora ukrainienne. En cette période sombre, nous ferons tout en notre pouvoir afin d'aider à résoudre ce drame sans nom.

Pour les élus libéraux, il est crucial que le Québec appuie le gouvernement fédéral dans ses démarches afin de mettre fin à cette invasion de la Russie en Ukraine. Il est également important que le Québec fasse sa part en accueillant les Ukrainiens qui souhaiteraient venir se réfugier au Québec. En vertu des pouvoirs qui reviennent au Québec, nous avons tous les outils pour agir rapidement.

L'opposition officielle propose entre autres de :

Augmenter la capacité de parrainage pour les Ukrainiens qui souhaitent accueillir des proches;

Soutenir des organismes communautaires qui peuvent assister ceux et celles qui souhaitent parrainer des réfugiés ukrainiens;

Offrir une aide financière au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou tout autre organisme qui jouera un rôle de premier plan pour venir en aide aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine .

« L'attaque de la Russie en Ukraine est un drame sans nom. C'est une attaque frontale contre l'ensemble des démocraties. Nous sommes de tout cœur avec la communauté ukrainienne et tout doit être fait pour cesser cette invasion. Nous travaillerons avec tout le monde pour que le Québec puisse faire sa part. »

-Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Le Québec doit rapidement permettre une capacité de parrainage supérieure de réfugiés en provenance de l'Ukraine. Le gouvernement l'avait fait en 2015 pour les réfugiés syriens, nous devons le faire pour les réfugiés ukrainiens, dès maintenant. C'est une mesure essentielle et réalisable qui contribuera à rassurer nos concitoyens d'origine ukrainienne. »

-Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration.

« Le Québec doit faire preuve d'un plus grand leadership et d'une importante solidarité internationale devant la crise qui frappe la population ukrainienne. Nous devons prendre notre place sur la scène internationale en jouant un rôle important pour aider les milliers de personnes touchées par ce conflit horrible, qui est un affront direct à la démocratie, une valeur chère aux Québécois et Québécoises. »

-Nicole Ménard, députée de Laporte et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

