LONGUEUIL, QC, le 5 juin 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») et les exécutifs des cinq sections locales du syndicat des Métallos en sont venus à une entente de principe négociée pour le renouvellement de leur convention collective.

La dernière ronde des négociations, tenue en présence d'un conciliateur nommé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a permis de régler les derniers points en suspens et de convenir d'une entente de principe. Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada et président du comité de gestion d'ArcelorMittal Infrastructure Canada, Monsieur Mapi Mobwano, a participé à ces derniers pourparlers.

Si les membres des cinq sections locales du Syndicat des Métallos entérinent l'entente de principe, la convention collective sera renouvelée pour une période de quatre ans. ArcelorMittal pourra ainsi assurer une stabilité à tous ses employés et partenaires d'affaires.

« Nous sommes heureux de ce dénouement qui est dû aux efforts des deux parties à la table des négociations et au travail du conciliateur. Nous laissons le soin aux exécutifs des cinq sections locales de présenter les détails de l'entente de principe à leurs membres en vue de son adoption et avons bon espoir de tourner la page sur ce conflit », a déclaré Mapi Mobwano.

Rappelons que dans le cadre de son projet de Transformation entrepris en 2020, ArcelorMittal entend affirmer encore davantage au cours des prochaines années sa volonté d'être activement engagée dans la vitalité des communautés de Fermont et de Port-Cartier et des projets en ce sens sont déjà en cours depuis quelques mois avec les intervenants locaux.

Par ailleurs, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada est un maillon essentiel de toute la chaîne de production de l'acier, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, et les retombées de sa présence au Québec sont considérables : l'entreprise y dépense environ 1,25 milliard $CA chaque année et sa contribution au PIB québécois s'élève à 1 milliard $CA. ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada génère plus de 8 300 emplois directs et indirects au Québec. ArcelorMittal est aussi l'entreprise qui a versé, de loin, le plus de redevances minières à l'état québécois en 2020, soit 234 millions $CA.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

