Conflit de travail chez Autobus Matanais Inc. - Entente de principe acceptée par le syndicat

MATANE, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le matin du 29 juin, les membres de l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. ont accepté à l'unanimité la dernière offre patronale, mettant ainsi fin au conflit de travail qui durait depuis plus de trois mois.

« Nous sommes contents d'être parvenus à nous entendre avant que le centre de services scolaires ne résilie le contrat d'Autobus Matanais Inc. et retourne en appel d'offres, explique Maryse Boulay, porte-parole du syndicat. Nous pouvons nous réjouir d'avoir non seulement sauvé les emplois de nos conductrices et de nos conducteurs, mais également d'avoir réussi à obtenir de 30 % à 65 % d'augmentation salariale sur 6 ans ainsi qu'un salaire hebdomadaire minimal de 630 $ à parti du 1er juillet pour les conducteurs et conductrices de tous types de véhicules confondus. »

Rappelons que les transporteurs scolaires comme Autobus Matanais Inc. ont vu les fonds qu'ils reçoivent du gouvernement être bonifiés dans le but, entre autres, de mettre fin à la pénurie de personnel dans le secteur.

« Il était essentiel pour nos membres d'obtenir une augmentation salariale considérable et de ne pas subir de reculs au niveau des conditions de travail », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. « Nous sommes satisfaits que l'employeur ait fini par entendre raison et qu'il se soit finalement rendu compte, comme tous les autres employeurs du secteur, qu'il était impératif de corriger une injustice salariale qui dure depuis plus 20 ans. »

« Cette nouvelle entente témoigne de la grande solidarité et de l'inébranlable détermination des membres du syndicat », affirme fièrement Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN. « À l'image des autres syndicats du secteur, ces syndiqué-es ont fait des avancées hors de l'ordinaire parce qu'ils se sont tenus debout et ont réclamé leur dû. »

À propos

L'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. regroupe 31 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle regroupe 65 syndicats comptant 3 000 membres dans le secteur du transport scolaire.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente 8 500 membres, répartis dans plus de 96 syndicats, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d'activité confondus, privé comme public.

