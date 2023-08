Conflit de travail au cimetière Notre-Dame-des-Neiges - Les négociations reprennent enfin !

MONTRÉAL, le 24 août 2023 /CNW/ - Six semaines après s'être entendus avec le syndicat représentant les travailleuses et travailleurs responsables de l'entretien du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN, les négociateurs patronaux sont finalement revenus à la table de négociation le mercredi 23 août afin de poursuivre les pourparlers avec le syndicat représentant ses employé-es de bureau en grève.

« Le manque de sentiment d'urgence de la part de l'employeur pour régler ce conflit est alarmant », s'insurge Éric Dufault, président du Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEBCNDDN-CSN). « Notre convention collective est échue depuis plus de cinq ans. Il est plus que temps que la partie patronale démontre une volonté réelle de parvenir à une entente et de permettre au cimetière de reprendre l'ensemble de ses activités. »

Bien que leurs camarades du syndicat de l'entretien du cimetière se sont entendus avec la direction et qu'ils sont de retour sur le terrain, plusieurs enjeux restent à régler dans la négociation avec les employé-es de bureau, notamment en ce qui concerne les conditions de retour au travail, la formation des travailleuses et des travailleurs, les réductions de personnel et des augmentations salariales conséquentes avec la croissance de l'inflation.

« Encore une fois, la Fabrique Notre-Dame démontre un flagrant manque de considération à l'endroit de ses employé-es et des familles endeuillées qui attendent toujours que le cimetière reprenne ses activités normales », dénonce Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Après avoir mené ce combat pendant tant d'années, il n'est pas question pour nos membres d'abandonner et d'accepter les reculs que l'employeur demande », affirme Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. « C'est une situation extrêmement difficile pour les travailleuses et les travailleurs et ils ont tout notre appui. »

En grève depuis le 20 septembre dernier, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 17 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN), à laquelle sont affiliés les deux syndicats du cimetière, compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres qui œuvrent dans le domaine des services publics et parapublics.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

La FEESP-CSN et le CCMM-CSN sont tous les deux affiliés à la CSN, qui regroupent plus de 330 000 membres.

