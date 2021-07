Conflit de travail à l'agence des services frontaliers: il faut éviter une grève!

MONTRÉAL, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les douaniers canadiens pourraient être en grève d'ici quelques jours, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande aux parties prenantes de poursuivre les négociations et d'arriver le plus rapidement possible à une solution qui mettrait fin au conflit de travail à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

« Les manufacturiers québécois n'ont vraiment pas besoin de nouvelles perturbations à la frontière. Si une grève était déclenchée, il y aurait certainement un ralentissement du trafic commercial à la frontière et, dans un contexte de relance économique, il faut plutôt s'assurer de faciliter le commerce international. Toute perturbation aurait ainsi des répercussions importantes sur la circulation des biens essentiels et notre reprise économique. Tant pour le secteur manufacturier que pour l'ensemble de notre économie, il est impératif d'éviter une grève à la frontière », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Rappelons que l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des Douanes et de l'Immigration (SDI) ont annoncé aujourd'hui que la majorité de leurs membres ont voté en faveur d'un mandat de grève, et ce, à compter du 6 août.

« Nous avons vu les conséquences économiques des grèves au Port de Montréal. Imaginez maintenant l'impact d'une grève à tous les points d'entrée de notre frontière. Alors que notre économie a subi des contrecoups importants en raison de la pandémie, cette grève aurait des conséquences supplémentaires sur une chaîne d'approvisionnement manufacturière déjà fragile. Nous demandons donc aux différentes parties de résoudre la situation le plus rapidement possible », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

